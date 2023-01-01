Yapı Kredi güvenlik için KOBIL’le anlaştı

Yapı Kredi’nin kurumsal, ticari ve KOBİ müşterilerine yönelik sunduğu mobil ve internet bankacılık hizmeti, KOBIL tarafından geliştirilen yüksek güvenlikli m-Identity Güvenlik Teknolojisi ile entegre edilerek kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar, Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi giriş ekranında bulunan QR kodu, Yapı Kredi Kurumsal Mobil Şube uygulaması üzerinde okuttuklarında kullanıcı kodu ve şifre olmadan internet bankacılığına anında giriş yapabiliyor. Müşterilerin bunun için yapmaları gereken tek şey ise kurumsal internet şubesine girmek istediklerinde, cep telefonlarındaki uygulamaya giriş yaparak bilgisayar ekranındaki QR kodu okutmaları.

