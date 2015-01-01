Yapı Kredi ilk çeyrek net karı; 501 milyon TL

Yapı Kredi, 2015 yılının ilk çeyreğinde konsolide net karını 501 milyon TL olarak açıkladı.

Uyguladıkları Akıllı Büyüme stratejisi doğrultusunda, kaynaklarını verimli kullandıklarını ve katmadeğeri yüksek alanlara odaklanarak krediler ve müşteri mevduatı sıralamalarında özel bankalar arasında bir basamak yukarı çıktıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın; toplam nakit kredi hacminde üçüncü en büyük özel banka konumuna ulaştıklarını açıkladı. Açıkalın, kredi kartları, leasing ve faktoringde de pazar liderliklerinin sürdüğünü söyledi.