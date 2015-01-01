Yapı Kredi Leasing 7 yıldır sektör lideri

Yapı Kredi Leasing 2015 yılını da sektör lideri olarak tamamladı.

Yıl sonunda 1 milyar 300 milyon dolar işlem hacmine ulaşan Yapı Kredi Leasing, pazar payını yüzde 20.3 seviyesine çıkararak sektör liderliğini 7. yıla taşıdı. Geçen yıl yaklaşık 3.000’in üzerinde sözleşme ile 2.700 firmanın yatırımına aracılık ettiklerini belirten Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Maraş, “Yapı Kredi Leasing olarak sektörde 7 yıldır kesintisiz liderliğimizi sürdürdük” dedi.