Yapı Kredi Platinum Bankacılık’tan ayrıcalıklar dünyası

Yapı Kredi Platinum Bankacılık müşterilerini “Ayrıcalıklar Dünyası” ile tanıştırıyor.

Bu yeni hizmetle Platinum Bankacılık müşterileri avantajlı bankacılık hizmetlerinin yanısıra seyahat, stil, alışveriş danışmanlığından, sağlıklı beslenme ve hukuki danışmanlığa kadar birçok farklı konuda destek alabiliyor. Yapı Kredi Bireysel, Platinum Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Serkan Ülgen, “Müşterilerimizin her anında yanında olarak ihtiyaçlarına çözümler üretmek için ürün ve hizmetler oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.