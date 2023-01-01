Yapı Kredi’den sürpriz emojiler

Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, tüm dünyada kutlanan 17 Temmuz Dünya Emoji Günü furyasına kendi emojileriyle katıldı.

Bankacılık işlemlerini emojilerin dünyasına birbirinden renkli görsellerle taşıyan Yapı Kredi sektöründe bir ilke daha imza atmış oldu. Emoji tasarımlarında yeni iletişim konseptinden yola çıkarak özellikle dijitalleşme teması vurgulanan Yapı Kredi Bankacı Klavye’nin yeni nesil emojileri arasında, gözlerinde dolar işareti olan robot, paraşütle düşen para gibi bankacılık işlemlerini esprili bir şekilde anlatan ikonların yanı sıra uyku moduna geçen, dil çıkaran, sarjı biten ve ağlayan robot figürleri de dikkat çekiyor.