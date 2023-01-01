Yapı Kredi’ye 1 milyar 350 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, 19 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 1 milyar 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisi, 306 milyon dolar ve 956.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Sendikasyon kredisi bir anlamda Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda yılın geri kalanında da sendikasyon ve diğer finansal enstrümanları kullanarak ihracatı ve ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.