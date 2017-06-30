Yeni Giftcard kullanıcılarına fırsat

Giftcard yeni kullanıcıları için bir Ramazan kampanyası düzenledi.

Yeni Multinet Giftcard müşterileri, 30 Haziran’a kadar yapacakları ilk yüklemede hem yüzde 39’a varan vergi avantajından faydalanacak, hem de 5.000 TL’ye varan ödül kazanacak. 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuru yapanlar kampanyaya katılabilecekler ve yine bu tarihe kadar ilk yükleme kapsamındaki her 100 TL için 5TL değerinde Gifcard hediye edilecek. Hediye Giftcard’lar, 5.000’i aşkın anlaşmalı noktada sayısız kategoride, marketten giyime sınırsız seçme özgürlüğü ile kullanılabilecek.