Yeni nesil ofislere ödüllü tarayıcı

Dünyanın en büyük teknoloji ve iş süreç yönetimi şirketlerinden Xerox’un yeni nesil doküman tarayıcısı Xerox DocuMate 4799, Londra’da düzenlenen seremonide yılın ürünü seçildi.

Ofislerin dijitalleşme süreçlerini destekleyen Xerox DocuMate 4799, çalışanların tarama işlemlerini hızlı ve kolayca yapmasını sağlıyor. Dakikada 112 sayfaya kadar tarama yapabilen Xerox DocuMate 4799, besleme ünitesinde bulunan 3 ayrı sensör ile farklı boyutlardaki dokümanları anında tespit edebiliyor ve ek bir işleme gerek kalmadan kağıt boyutuna uygun şekilde tarama yapıyor.

