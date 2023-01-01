Yeni Nokia tasarımlarıyla fark yaratıyor

Nokia’nın yeni akıllı telefonları Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6, tasarımlarıyla fark yaratıyor.

Nokia’nın çarpıcı tasarım geçmişinden ilham alarak yaratılan cihazların cesur ama yalın ve doğal karakteri, esnek İskandinav tasarımıyla biraraya getirildi. HMD Global Nokia Telefon Tasarım Ekibi Lideri Raun Forsyth, cihazların tasarım hikayesini şöyle aktardı:“Tasarım sırasında makinelere değil, cihazın kendisine odaklanan bir anlayışla yaklaştık. Tek bir cihaza makineyle biçim vermek için neredeyse 1 saat harcıyoruz. Bu da cihaza elde kusursuz bir tutuş sağlayan 3 boyutlu bir his veriyor.”