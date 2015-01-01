Yerli patentte artış var

Fikri ve sınai haklar alanının köklü kuruluşu Destek Patent’ten yapılan açıklamaya göre patent başvurularındaki artış devam ediyor.

2014 yılında yerli ve yabancı toplam 12 bin 375 olan patent başvuru sayısı, 2015 yılında yaklaşık yüzde 13 artış göstererek, 13 bin 958’e ulaştı. 2016 yılının ilk çeyreğinde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre başvurularda yüzde 24’lük bir artış meydana geldi. 2015 yılının ilk çeyreğinde 988 olan yerli patent başvuruları 2016 yılının ilk çeyreğinde 1226’ya ulaştı. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; “Yeni Patent Kanunu ile daha nitelikli bir sınai mülkiyet yapısına kavuşacağız, süreçler basitleşecek ve kısalacak” dedi.