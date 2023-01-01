Yerli uçağın şirketi kuruldu

Sierra Nevada Corporation (SNC) Türkiye’nin ilk bölgesel jet uçağını üretmek için yeni Türk şirketi TRJet’i resmen kurdu.

SNC’nin, Bölgesel Uçak Projesi kapsamında ülkenin ilk bölgesel jet uçağını üretmek üzere, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın desteğiyle Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ile mutabakat zaptı imzaladı. SNC Şirketi’nin Başkanı Eren Özmen, “Teknoloji, araştırma, işbirliği ve onlarca yıllık tecrübe birleşiminin TRJet’in gelecekte Türkiye’de ve dünya çapında başarılı olabilmesi için doğru reçete olduğuna inanıyoruz” dedi.