Yıldız Holding, pladis ile parlayacak

United Biscuits’i satın alarak tamamiyle global bir oyuncu olan Yıldız Holding, ana odağı olan bisküvi ve çikolata işlerini pladis adıyla tek bir global şirket altında birleştirdi.

Yıldız Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Cem Karakaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, bölge liderliklerinden üç CEO; Mehmet Tütüncü Mohamed Elsarky, Jeffvan der Eems sorumlu olacak. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, global bir şirket olmanın her zaman hedefleri olduğunu kaydetti.