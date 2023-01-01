Yüksek grafik performansı için ASUSPRO FZ50

ASUS, profesyoneller için tasarladığı ASUSPRO serisi yüksek performanslı ürünü FZ50 dizüstü bilgisayarları, yüksek grafik performansına ihtiyaç duyan kurumsal kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Yen ürün, 16GB of DDR3L bellek, 2TB depolama alanı (SSD opsiyonel) ile bir masaüstü bilgisayarın sunabildiği depolama alanı performansını garantiliyor. ASUSPRO İş Geliştirme Müdürü Tolga Özdil “FZ50, özellikle yüksek görüntü kalitesi ve depolama kapasitesi ile inşaat, mimarlık, grafik tasarım gibi sektörlerde çalışanların ihtiyaçlarına cevap verecek doğru bir seçim” dedi.