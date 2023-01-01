Zorlu Elektrik’e geçen uçuyor

Zorlu Enerji Grubu bünyesindeki Zorlu Elektrik, Türk Hava Yolları ile özel bir kampanyaya imza attı.

Zorlu Elektrik'e geçen Miles&Smiles üyeleri fatura tutarlarına göre artık binlerce ‘Mil’ kazanacak. Zorlu Elektrik müşterileri kazandıkları ‘Mil’lerle ister uçak bileti alacak, isterlerse Türk Hava Yolları'nın sanal mağazası Shop&Miles üzerinden alışveriş yapabilecekler. Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, rekabetçi fiyatlarla son tüketiciye en iyi hizmeti vermede Zorlu Elektrik olarak iddialı olduklarını vurguladı.