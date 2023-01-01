Zorlu Holding’e Türk Patent Ödülleri’nden 2 büyük ödül

4. Türk Patent Ödülleri’nde Zorlu Holding’in grup şirketleri Zorluteks Tekstil ve Vestel Beyaz Eşya iki büyük ödül aldı.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından verilen ödüllerde bu yıl En Fazla Tasarım Başvurusu Yapan Firma Zorluteks Tekstil, En Fazla Uluslararası Tasarım Başvurusu yapan Firma Vestel Beyaz Eşya seçildi. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Holding’in varlık gösterdiği her alanda yenilikçiliği misyon edindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende ödülleri Vestel adına Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Zorluteks Tekstil adına Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan aldı.