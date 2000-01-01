Büyüyen, zenginleşen ve paylaşan bir ülke: POLONYA

Devletçi ekonomiyi terkeden AB ülkeleri içinde en hızlı gelişeni ve büyüyeni Polonya olmuştur. Polonya-Türkiye ticareti potansiyelin gerisindedir ve nedeni Türkiye’de girişimciliğin zayıf olmasında aranmalıdır.

Polonya Orta Avrupa’nın en büyük ekonomisidir. GSYİH’sı 2014 yılında 577 milyar 96 milyon dolardır. Kişi başına düşen geliri 15 bin 401 dolar gerçekleşmiştir. 2014 yılındaki yüzde 3.3 büyümesiyle Avrupa’nın en önündedir. Polonya’nın nüfusu yaklaşık 39 milyondur. Avrupa Birliği’nin 6. büyük ekonomisi olan Polonya, son yıllarda pozitif büyüme gösteren yegane AB üyesi ülke olmuştur. Polonya ekonomisinin önümüzdeki dönemde de pozitif büyümesi muhtemeldir. Ülke küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenmedi. Güçlü ve yüksek gelirli bir ekonomisi var. Ülkenin cazip pazar büyüklüğü, kalifiye işgücü, sağlam sanayi altyapısı ve lojistik avantajları bütün yabancı yatırımcılara olduğu kadar, Türk yatırımcı ve girişimcilerine de önemli iş fırsatları sunuyor.

Dış ticareti

Polonya’nın 2014 yılı ihracatı 216 milyar dolar, ithalatı ise 219 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında azalarak 3 milyar dolara inmiştir.

AB Üyesi Polonya, Türkiye’nin Orta Avrupa’daki en büyük ticaret ortağıdır. İkili ticaret hacmimiz 2014 yıl sonunda 5.4 milyar doları bulmuştur.

Polonya aynı zamanda AB-Avrasya bağlantısıdır. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Azerbaycan gibi eski SSCB ülkeleriyle ticareti öne almıştır. Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Sırbistan gibi civar ülkeleri hedef pazarlar olarak belirlemiştir. Güney Kore, Suudi Arabistan ve Katar gibi Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinden yabancı sermaye yatırımları çekmektedir.

Polonya AB’nin üyesi ve sunduğu bütün ticari olanakların ortağıdır ama ekonomisinin Rusya ve diğer Avrasya ülkeleriyle olan tarihsel bağlantılarından dolayı ayrıca özel bir statü kazanmıştır; adı Doğu Ortaklığı Girişimi’dir. Avrupa Komşuluk Politikası’nın doğu boyutunu geliştirmeyi amaçlayan “Doğu Ortaklığı” (Eastern Partnership), Ukrayna, Gürcistan, Moldovya, Ermenistan, Azerbaycan ve Belarus’u kapsamakta olup, bu ülkeler ile siyasi ortaklık oluşturulması, her bir ülkenin kaydettiği ilerlemeler doğrultusunda, Ortaklık Anlaşması ve serbest ticaret alanına ilişkin müzakerelerin yürütülmesi, vize rejiminin serbestleştirilmesi, AB mevzuatına uyum ve enerji güvenliğinde işbirliğinin arttırılmasını hedeflemektedir. Doğu Ortaklığı girişimi, AB’nin yeni genişleme politikasından çok, AB’nin doğudaki komşularının istikrarı, ekonomik kalkınmaları ve AB ile daha yoğun bir işbirliğine girmelerine yönelik bir girişim olarak kabul edilmekle birlikte Polonya, bu girişimi özellikle Ukrayna’nın uzun vadede AB’ye katılımı için hazırlık mahiyetinde değerlendirmektedir. Bu girişim, bölgedeki “Karadeniz Sinerjisi” gibi diğer girişimleri tamamlayıcı özelliktedir.

İhracatımız, ithalatımız

Türkiye-Polonya ticari ilişkileri, Gümrük Birliği esasına dayanarak yürütülmektedir. Türkiye ile Polonya arasındaki ticaretin hacmi 2000 yılından itibaren düzenli bir artış göstermiş olup, 2000-2014 yılları arasında Polonya’ya ihracatımız 13 kat, Polonya’dan ithalatımız ise 18 kat büyümüştür. Ancak iki ülke arasındaki ticaret dengesi 2004 yılında ülkenin AB’ye üye olmasından itibaren ülkemiz aleyhine gelişmiştir.

Bu durum, ülkemizin ihtiyacı bulunan mamul ve yarı mamul ürünlerin Polonya’dan tedarik edilmesi nedeniyledir.

2014 yılında Polonya’ya ihracatımız 2.4 milyar dolar, Polonya’dan ithalatımız ise 3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Ülkemiz 2014 yılında yaklaşık 679 milyon dolar ticaret açığı vermiştir.

Türkiye’nin Polonya’ya ihraç ettiği başlıca ürünler

- Motorlu taşıtlar, parça ve aksesuarlar

- Monitörler ve projektörler

- Tişörtler, fanilalar, iç giyim eşyası

- Takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb. bluzlar, gömlekler

- Kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş)

- Dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

- Kazak, süveter, hırka, yelek vb. örme eşya

- Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

- Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

- Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye

- Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri

- Elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

- Alüminyum saclar, levhalar, şeritler

- Pamuklu mensucat

- Demir veya çelikten radyatör, motorlu hava püskürtücüler

- Alüminyumdan yaprak ve şeritler

- Vulkanize kauçuktan eşya

- İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri

- Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, etiketleme makinaları

- Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar

- Dokunmamış mensucat

- Turunçgiller

- Ev tekstili

- Kauçuktan boru ve hortumlar

- Demir veya çelikten ince ve kalın borular

- Merkezi ısıtma kazanları

- Hava veya vakum pompaları, gaz kompresörleri, fanlar

- Alüminyumdan diğer eşya.



Türkiye’nin Polonya’dan ithal ettiği başlıca ürünler

- Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

- Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları

- Hasat ve harman, çim biçme makinaları

- Yıkama, temizleme müstahzarları

- Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri ve türevleri

- Otomatik bilgi işlem makineleri, manyetik veya optik okuyucular

- Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler

- Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları

- Malt esaslı müstahzarlar

- Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar

- Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler

- Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar

- Asiklik alkoller ve halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri

- Kendine özgü fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar

- Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye

- Her nevi rulmanlar

- Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri

- Metal işlemeye mahsus torna tezgahları

- Elektrik transformatörleri, statik konvertörler

- Elektrik motorları ve jeneratörler

- Santrifüjler; sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar.



Kaynak: TÜİK



YARARLI ADRESLER

Varşova Türk Ticaret Müşavirliği

Tel: +48 22 646 14 08 Faks: +48 22 646 34 47

e-Posta: varsova@ekonomi.gov.tr

Adres: ul. Wita Stwosza 43, 02-661 Warsaw, POLAND