Dünyanın zengin teknoloji üretim merkezlerinden; GÜNEY KORE

İkinci dünya savaşından sonraki tüm dönemlerde, üretime dayalı ekonomik büyüme, ileri teknolojili üretime dayalı büyüme, orta gelir tuzağından kurtulma ve bugünün sürdürülebilir rekabetçi ekonomik büyüme açısından örnek alınan ve örnek gösterilen Güney Kore, 21. yy. bilgi toplumu kriterlerini de yakalamış bulunuyor.

GSYİH’sı 2014 yılında 1 trilyon 305 milyar dolara yükselen ve kişi başı GSYİH’sı da 34 bin 670 doları bulan Güney Kore, 50 milyon eğitimli nüfusu ile iş ve çalışma hayatına egemen yüksek yönetsel ve organizasyonel kriterlerle sürdürülebilir olma özelliğini yakalamış bir ülkedir. Uzakdoğu’dadır fakat Türkiye’ye çok yakındadır.

Güney Kore gelişmiş ülkedir fakat diğerlerinden farkklı olarak; zengin doğal kaynaklara sahip bir ülke değildir. Sanayinin en önemli kaynakları durumunda olan kömür, petrol, demir gibi madenler bakımından fakir düzeydedir. Ülkenin ticarileşmiş tek zengin yeraltı kaynağı tungstendir ancak 1993 yılından itibaren onun da üretimi yapılmamaktadır. Tarımda ise ekilebilir alan, toplam alanın sadece yüzde16’sıdır. Ülkenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır, fakat orman kaynakları ticari amaçla yoğun bir şekilde kullanılmamaktadır. Sadece su kaynakları yeterlidir. Bu tabloda gösterdiği 60 yıllık ekonomik performansa bütün dünyada “mucize” diye bakılmıştır.



Genel ekonomik durum

Güney Kore ekonomisinin sırrı önemli ölçüde uluslararası ticarete bağlı olmasıdır. Her ikisi de önemli ihraç ülkeleri olan ABD ve Japonya’nın aksine Güney Kore’nin ekonomik performansı sağlıklı bir yapıya oturmuştur. Çin’deki Kore mallarına talebin artması önemli bir ekonomik büyüme etkeni olmuştur. İç talep ise son 15 yılda sürekli oranda artırılmışır.

Güney Kore ekonomisinde dış faktörlerin sürükleyici etkisi her zaman görüldüğü için Uzakdoğu bölgesinin hızlı ekonomik büyümesi bu ülkenin kazanç hanesine yazılmıştır. Büyüme kapasitesi yüzde 4-7 aksındadır.



Dış ticaret ve markalaşma

İhracat-ithalat ekseninde büyüyen Güney Kore 2013 yılında 574 milyar dolar ihracatına karşılık 546 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Fakat Türkiye ile mukayeseli bakarsak cari açık yerine cari fazla verdiğini görürüz. Bunun da sebebi, ülkenin üretime dayalı bir kalkınma modelini benimsemiş olmasıdır.

Güney Kore’nin dünya çapında markaları da bulunmaktadır ve en büyük avantajı da bu markalarla yakalamıştır. Örneğin; Samsung Elektronik kendi alanında kısa süre içinde dünya liderleri arasında yeralmış olup ABD ve Japonya'daki muadilleri olan Motorola, Sony gibi firmalarla arasındaki açığı kapatarak teknoloji ve satış açısından aynı seviyelere ulaşmış bulunmaktadır.

Binek otomobil sektöründe de benzer bir durum yaşanmaktadır. Bu alanda da niş bir pazar yakalamış ve ucuz ve kullanışsız araçlardan uzaklaşılarak daha iyi kaliteli araç üretebilmekte ve satabilmektedir.

2013 yılı itibarıyla ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler petrol yağları, elektronik devreler, otomobiller, telefonlar, lazerler, gemiler ve kara taşıtları için aksam ve parçalar olmuştur.

Türkiye ile ticareti Güney Kore ile Türkiye’nin ticareti son yıllarda hızlı bir artış süreci içine girmiştir. Türkiye’ye ihracatı ve Türkiye’den ihalatı bakımından bir kesit alalım:

Yıllar İhracat İthalat

2010 3.752.906 516.290

2011 5.070.997 804.624

2012 4.551.618 672.311

Ticaret ilişkimizde görülüyor ki biz net ithalatçı konumundayız. Güney Kore ise enerjide ithalata bağımlıdır. Enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığın sürekli artarak had safhalarda ulaşmış olduğu gözlenmektedir. Bunun dışında ayrıca Güney Kore diğer enerji kaynakları olan sıvılaştırılmış doğalgaz, kok kömürü ve rafine petrol ürünlerinde de önemli bir ithalatçı konumundadır.



Pazar özellikleri

Güney Kore pazarı geleneksel olarak küçük çaplı satış yerlerinden oluşmakla birlikte tüketimin yoğunlaştığı büyük şehir merkezlerinde Price Costco (ABD), Makro (ABD), Carrefour (Fransa) gibi büyük alışveriş merkezleri hizmete girmekte ve yaygınlaşmaktadır. Perakende sektörü çok hızla gelişmekte, etkinliği ve yaygınlığını artırmaktadır.

Herhangi bir malın Güney Kore pazarına girebilmesi için alıcının Güney Kore’de kayıtlı resmi bir firma olması gerekir. Yabancı malların ithalatını ve dağıtımını yapan şirketlerin birleşerek oluşturduğu AFTAK (Association of Foreign Trading Agents of Korea) güvenilir bir dağıtıcı ya da alıcı bulmak için önemli bir mercidir. Üreticiler AFTAK’a kataloglarını ve taleplerini gönderdikleri takdirde, AFTAK bunu üyelerine duyurmak için herhangi bir ücret istemeyecek ve aylık olarak yayınladığı AFTAK Ticaret Haberleri’nde yayınlayacaktır.



Tüketici tercihleri

Güney Kore halkının tercihlerinde geleneksel çizgilerin devamını görebileceğimiz gibi Batı tarzı yaşam biçimi de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu gelenek ve değişim giyimde görülebileceği gibi damak tadında da kendini göstermektedir.

Türkiye’den Güney Kore’ye her tür gıda ürünleri ve endüstriyel ara malları alanında ihracat olanakları vardır ve hızla gelişmektedir.

YARARLI ADRESLER

AFTAK:

Association of Foreign Trading Agents of Korea

AFTAK Bldg., 218 Hankangro 2-ka

Yongsan-ku, Seoul 140-012, Korea

TEL: 82-2-792-1581/4 , FAX: 82-2-785-4373

http://www.aftak.or.kr/