En büyük, en geniş, en derin… Türkiye’nin 10 ihracat kapısı

Türkiye 2017’de ihracatta yeni bir hamle ortaya koyacak. Bu yükseliş, geleneksel 12 büyük ihracat pazarımızın sağladığı oturmuş ihracat zeminimiz üzerinde başlayarak alternatif pazarlara doğru genişleyecek. ‘Pazar’dan bağımsız olarak; ‘Ar-Ge, Yenilikçilik ve Tasarım’ Türk ihracatının ana sloganı olacak. İşte geleneksel 12 en büyük pazarımız: