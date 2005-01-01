Girişimci için laboratuvar bir pazar:İSVİÇRE

Avrupa’nın, satınalma gücü en yüksek pazarı. Serbest ticaretin engelsiz kalbi. Tüketimi kültürle bütünleştirmiş eğitimli birey. Sadece girişimciliğe ve yenilkçiliğe prim tanıyan bir piyasa...

İsviçre budur.Nüfusu yaklaşık 8 milyon, yıllık GSYİH’sı 2015 yılında 679 milyar, 979 milyon dolar öngörülen İsviçre’de kişi başına düşen gelir 82.177 dolar düzeyine gelmiş bulunuyor.

Genel ekonomik durum: Üretimi hammadde ve ara mal ithalatına bağlı, ihracatı sanayi ürünlerine dayalı, Avrupa’nın kış turizmi merkezi konumundaki İsviçre, dış ticaretinin yüzde 70’ini de Avrupa ile yapıyor ve yüksek dış ticaret fazlası elde ediyor. En büyük ticari partnerleri Almanya, Fransa ve İtalya olan, ülkede istikrarlı bir ekonomik ve ticari ortam mevcuttur. İsviçre’nin toplam ithalatı 203 milyar dolar ihracatı ise 239 milyar dolardır.

Türkiye-İsviçre ticareti: Türkiye’nin Avrupa ile ticaretinde İsviçre parantezine bakalım:

Yıl İhracatımız İthalatımız

2005 278 2.702

2014 3.220 4.825

Kaynak: Trade Map,ITC

Dikkatle bakalım; son 10 yılda İsivçre’ye ihracatımız yaklaşık 15 kat yükselirken İsviçre’den ithalatımız ise yaklaşık 1.8 kat artmış. Aynı dönemde hiç bir Avrupa ülkesi ile ticaretimizde açık azaltan performansı gösterebilmiş değiliz.

Girişimci olan girer: İsviçre pazarına girmenin, tutunmanın ve orada genişlemenin anahtarı girişimciliktir. İsviçre pazarına girmek, aynı anda Almanya, Fransa ve İtalya pazarına girmek anlamına gelir. Girişimcimiz için İsivçre pazarında siftah, Avrupa pazarını açan maymuncuk gibidir. Çünkü İsviçre pazarı en elit Avrupa pazarıdır, talep fiyat ve kalite düzeylerini aşmış, yenilikçiliğe yoğunlaşmıştır. İsviçre pazarına dönük stratejik planlama “yenilikçi” olmayı başlı başına bağımsız bir sektörmüş gibi içermeli, bütün sektörleri bu yaklaşım içinde kapsamalıdır.

Geleneğin dışına çıkılmalı: İsviçre madem ara malı ve hammadde ithaline bağımlıdır, girişimci ve yenilikçilik bakımından Türkiye’nin yapısal durumundan hareket edilmelidir. Şu sektörler, kilo değil, katmadeğer üzerinden ticaret konusu yapabileceğimiz alanlara işaret ediyor:

· Korunma ilaçları.

· Kıymetli metaller, kaplamalar ve kültürle bütünleşik spesifik mücevherat.

· Mobilyalar ve tasarımlar.

· Dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları.

· Ortopedik cihazlar.

· Tamamen elle yapılmış tablo/ resim ve kolajlar.

· Dekoratif panolar.

· Taze şarap, şıra.

· Taşıtlara dekorasyonlar.

· Demir/ çelikten inşaat aksamı.

· Matbaacılığa yardımcı makineler.

· Muslukçu, borucu eşyası.

· Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler.

· Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele.

· Kıymetli, yarı kıymetli taşlar.

· Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar.

· Deri ve kösele vb. seyahat eşyası.

· Plastikten diğer eşya.

· Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme).

· Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül.

· Kol ve cep saati kayışları, bilezikleri aksamı.

· Kadın/ kız çocuk için takım, takım elbise, ceket

Kaynak: ITC, Trade Map



Geleneksel ihraç ürünlerimiz: Türkiye'nin İsviçre'ye ihracatında mevcut ürün yelpazesinden bir portföy:

· Ham, yarı işlenmiş, pudra halinde altın.

· Televizyon, video monitörleri ve projektörler.

· Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş).

· Alüminyum sac, levha ve şeritler.

· Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar.

· Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri.

· Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme).

· Meyve ve yenilen diğer bitki konserveleri.

· Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, örme soketler.

· Hurma, incir, avokado ve guava armudu, mango, mangost (taze/kurutulmuş).

· Sebze, meyve, sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları.

· Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme).

· Alüminyum inşaat ve aksamı.

· Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası.

· Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler.

· Vulkanize kauçuktan diğer eşya.

· Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları.

· Omurgasız su ürünleri.

· Üzümler (taze/kurutulmuş).

· Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval.

· Plastikten levha, yaprak, pelikül ve lamlar.

· Demir/çelikten diğer eşya.

· Kağıt peçete, bebek bezi, hijyenik ped.



Pazar karakteri: Perakende pazarı dikey bir yapıda entegredir. Alımlar merkezi bir sistem içinde yapılır. Bağımsız çalışan perakendeciler ayrı bir kategoridir. Piyasa yelpazesi detayında şu kanallar işler:

· Çok katlı büyük mağazalar (department stores): Giyim, kozmetik, mücevher, gıda ( Globus, Manor).

· Süper ve hipermarketler: Bakkaliye, genel ihtiyaç malzemeleri (Coop, SPAR, REWE Group)

· Geleneksel mağazalar (convenience stores): Gıda, içecek, günlük ihtiyaç ürünleri (Swiss Valley, Swiss Farms)

· İndirim mağazaları: Giyim, kozmetik ve gündelik ihtiyaca yönelik ürünler ( Aldi, Lidl)

· Reçetesiz ilaç satan mağazalar (drug stores): İlaç, kozmetik ve parfüm (Galencia yeni adı ile Arnavita)

· Uzmanlaşmamış mağazalar (Specialized stores): Özel tasarım ürünler, giyim (C&A), mobilya (Ikea), ev aksesuarları vd. eşyalar.

İsviçre’de uzaktan satışlarda son yıllarda bir patlama yaşanmaktadır. Bu büyümede internetin yaygın kullanımı önemli rol oynamaktadır

YARARLI ADRESLER

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Adres: LOMBACHWEG 33 3006 BERNE

Telefon: 00 41 31 351 43 75

Faks: 00 41 31 351 43 55

E-mail: dtbern@gmx.ch