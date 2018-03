Girişimcimiz için yüksek rekabetçi bir Pazar KATAR

Ekonomisini dışa açıyor.Petrol ve doğalgaza dayalı üretimini çeşitlendiriyor. Kişi başı gelirde dünyanın en zenginlerinden. Türkiyeli ihracatçı ve girişimciye önemli fırsatlar sunuyor.Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında, küçük Körfez ülkelerindendir. Nüfusun yüzde 90’ı şehirlerde yaşamaktadır.

Ülkenin işgücü yabancı işçilere dayanmaktadır. Ekonomisi petrol ve doğalgaza dayalıdır. Ülkenin GSYİH’nın yüzde 56’sı, ihracat gelirlerinin ise yüzde 89’u petrol ve doğalgaz sektöründendir. Dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervine sahiptir. GSYİH’sı petrol fiyatlarına bağımlı olarak ortalama 200 milyar dolar civarındadır. Kişi başı yıllık gelir ise ortalama 170 bin doları bulur. Nüfusu 2.6 milyon olan Katar, yıllık yüzde 5 büyümektedir. Ekonomik göstergeler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Ekonomik yapı: Katar bölgenin en iyi ekonomik performans gösteren ülkesi haline gelmiştir. Doğalgazın dünya ekonomisinde giderek artan önemi, Katar’ın güçlü ekonomik kalkınma politikalarının başarısını arttıracaktır.

Ekonomi politikaları: Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır. Enerji dışı alanlarda faaliyet gösterecek firmaların Katar’a çekilmesine de çalışılmaktadır. Bu çerçevede, Ras Laffan ve Mesaieed Sanayi Bölgeleri’nin yanısıra Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (Qatar Science and Technology Park) ve Katar Finans Merkezi (Qatar Financial Center) kurularak, teknoloji ve finans alanlarında yabancı yatırımcıların bu iki “serbest bölgede” yüzde 100 yabancı sermayeli şirket kurarak faaliyet göstermelerine imkan tanınmıştır.

Pazar özellikleri: Katar’a ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acenta veya distribütörün pazarlama ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acenta seçimi oldukça önemlidir. Katar’da iş yapmak isteyen firmaların, pazarın koşullarını ve tüketicinin alışkanlıklarını bilen, yaygın bir dağıtım ağına ve sağlam ilişkilere sahip aracılar ile kuracakları ilişkiler pazardaki başarılarına büyük katkı sağlayabilecektir. Katar Bilim ve Teknoloji Parkı’nda (Qatar Science and Technology Park) yüzde 100 yabancı mülkiyetinde yerel firmalar kurulabilmektedir.

Başkent Doha’da genel olarak ürünler son kullanıcılara büyük ve gösterişli alışveriş merkezleri (Mollar), daha küçük çarşılar ve sokak dükkanları aracılığıyla ulaşmaktadır. Büyük alışveriş merkezlerinde (City Center ve Villagio gibi) oldukça kaliteli ürünler yüksek fiyatlarla alıcılarla buluşmaktadır. Diğer taraftan büyük alışveriş merkezlerinde yer alan hipermarketlerde ise gıda ürünlerinden beyaz eşyaya, kırtasiye ürünlerinden tekstil ürünlerine pek çok kalem ürün satılmaktadır. Katar’da franchising hızla gelişen bir iş yöntemidir.

Katar’a ihracatımızda önemli ürünler:

- Demir/çelikten inşaat ve aksamı

- Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler

- Prefabrik yapılar

- İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri

- Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları

- Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb.)

- Demir/çelikten diğer eşya

- Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları

-İnşaat makine ve malzemeleri

- Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları

- Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

- Metalleri dövme, işleme, kesme, şataflama presleri, makineleri

- Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.

- Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı

- Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları

- Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı tabela, plaka vb.

- Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar

- Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri

- Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

- Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. ile boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs.

- Plastikten inşaat malzemesi.



YARARLI ADRESLER

T.C. Doha Ticaret Müşavirliği:

Tel: 97444342130 Faks: 97444342128

E-posta: doha@ekonomi.gov.tr