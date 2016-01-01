KOBİ’lerimizin dişine uygun bir Pazar UKRAYNA

GSYİH’sı 2016’da tahmini 86.9 milyar dolar gerçekleşen 43 milyon nüfuslu Ukrayna’da kişi başı gelir 8.223 dolar hesaplanmaktadır. İç ticari piyasasına KOBİ’lerin hakim olduğu Ukrayna ile ticarette Türk KOBİ’leri için çok geniş fırsat ve imkanlar bulunmaktadır. Ticaretimizde lojistik maliyetleri düşüktür.

Ukrayna Avrupa’nın tahıl ambarı olduğu gibi Sovyet dönemi sanayileşmesinde de merkezi bir duruma gelmiştir. Nüfusun yüzde 73'ü Ukraynalı, yüzde 22'si Rus’tur, Ukraynaca ve Rusça dilleri kullanılmaktadır. En büyük şehirleri başkent Kiev (3.6 milyon), Donetsk (2 milyon), Dnipropetrovsk (1.8 milyon), Kharkiv (1.7 milyon), Odessa (1.5 milyon), Lviv’dir (1.5 milyon). Ukrayna’da okuma yazma oranı yüzde 99.7 olup, nüfusun yüzde 11’i üniversite veya yüksek okul mezunudur. Ukrayna’da yaklaşık 1.000 adet üniversite ve yüksek okul bulunmaktadır.

Dış ticareti: Ukrayna’nın 2009-2015 döneminde zikzaglı seyreden dış ticareti, 7 yılın ortalaması alındığında şu şekilde oluşmuştur:

İhracatı: 68.7 milyar dolar

İthalatı: 84.6 milyar dolar

Hacim: 153.3 milyar dolar

Denge: -15.9 milyar dolar

Ukrayna’nın Türkiye’den ithalatı 2 milyar dolar seviyesinde iken Türkiye’ye ihracatı 3.685 milyar dolardır.

Kaynak:TradeMap

Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatında başlıca ürünler

- Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

- Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer örme iç giyim eşyası

- Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme)

- Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort

- Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle yüzde 85 veya daha fazla pamuk içerenler)

- Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

- Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler

- Kadın ve kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüpon, slip ve külot, gecelik, pijama, lizöz, bornoz vb.

- Tüller ve diğer mensucat, parça, şerit veya motif halinde dantel

- Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek vb.

- 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler)

- Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye

- Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)

- Erkek ve erkek çocuk için külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar

- Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)

- Demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava püskürtücüler.



Pazar bilgileri: Küçük partiler halinde ithalat yaygındır. Ticarette Ukraynaca veya Rusça metinler kullanılmalı. Türkiye’nin ticaret müşavirlikleri ‘danışmanlığına’ sık sık başvurulmalı.

Ukrayna firmalarına e-posta yoluyla ürün bilgisi gönderilmesi yararlıdır. Akreditif kullanmak istememektedirler, bu nedenle ithalatçının güvenilirliği önem kazanmaktadır.

Ukrayna pazarında kalıcı olmak isteyen ihracatçıların belli bir kaliteden ödün vermeden malı Ukrayna’da alıcılara teslim edebilmeleri rakiplerinin önünde yer almalarını sağlayacaktır.

Bu nedenle firmaların burada bir depo ve tanıtım mağazası kurarak ve göreceli olarak küçük miktarlarda alım yapan yerel toptancıların ya da perakendeci firmaların stok ve gümrükleme maliyetlerinin de bir kısmını üstlenerek, malları pazarlamaları uygun bir yöntem olacaktır.

Rekabet nedeniyle karşılaşılması muhtemel sorunları en aza indirmek amacıyla özellikle aynı mal grupları yerine birbirini tamamlayan mal gruplarını üretip satan ihracatçıların Ukrayna’da ortak depo ve tanıtım mağazası kurmaları işletme maliyetlerini önemli oranda azaltacaktır.

Türkiye'den yapılan ithalatta ve Türkiye'ye yapılan ihracatta ucuz olması nedeniyle çoğunlukla denizyolu olmak üzere karayolu ve uçak kargosu da kullanılmaktadır.

YARARLI ADRESLER

Kiev Ticaret Müşavirliği

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