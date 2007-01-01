Kuzey Avrupa’nın zenginleşmiş ülkelerinden; FİNLANDİYA

Finlandiya ile ticaretimizi, rekabetçiliği nosyon edinmiş girişimci KOBİ’lerimiz artıracaktır. İki ülke birbirine önemli fırsatlar sunmaktadır.

Yıllık GSYİH’sı 221.3 milyar dolar olan, kişi başı yıllık geliri 40.300 dolara yükselmiş, yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu bir ülke olan Finlandiya dünyanın en kültürlü ve barışsever ülkelerinin başında gelir.

Güçlü bir sanayi altyapısına sahip olan ülkede gemi ile makine ve ekipman sektörleri öne çıkmıştır. Metal ve mühendislik sanayinin hammaddesi demiri ve sanayi için gerekli enerjiyi Rusya’dan sağlar. Sanayi üretim fazlasını Avrupa ülkelerine satar. Finlandiya bugün büyük ölçüde endüstrileşmiş bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Ekonomide özellikle imalat sanayisinde (ormancılık, metal işleme, tasarım/dizayn, telekomünikasyon ve elektronik) son derece rekabetçidir. Tarımda sadece kendine yeterliliği hedeflemektedir. Ormancılık çok gelişkindir.



Türkiye-Finlandiya dış ticareti

Türkiye’nin Finlandiya ile ticareti, tabloda (milyon dolar cinsinden) gösterildiği üzere, belli bir seviyeye vardıktan sonra kendini tekrar eden bir çizgiye oturmuştur. Bu nedenle iki ülke arasındaki ticareti büyütmek için uzak görüşlü ve rekabetçiliği nosyon edinmiş girişimci KOBİ’lerin konuya odaklanması gerekmektedir.



İKİ ÜLKENİN TİCARETİ



Yıl İhracatımız İthalatımız

2007 412.4 1.208

2008 367.1 1.180

2009 196.6 795.9

2010 296.0 1.115

2011 352.8 1.296

2012 301.5 1.114

2013 298.0 1.245

2014 329.6 1.138



Kaynak: Trademap,TUİK



TÜRKİYE’NİN FİNLANDIYA’YA

İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER (2014)

Ürün Milyon dolar

Otomobil, steyşın vagonlar 329.6

Kara taşıtları parçaları 30.1

Seramikten döşeme, karo 22.2

Tişört ve örme iç giyim 12.9

Bisiklet 11.5

Kadın/iç ve gece giyim 9.8

Erkek/çocuk takım elbise 9.0

Kazak, süveter, hırka, yelek 8.5

TV, monitör ve projektör 7.8

Çarşaf, örtü 7.0

Alüminyum örme halatlar 7.7

Çinko cevher ve konsantre 7.5

Soğutucular, ısı pompaları 7.0

Minerallerden yağlar 5.7

Örme çocuk giysileri 5.6

Meyve, bitki konserveleri 5.5

Örme külotlu soketler 5.5

Kauçuktan boru ve hortum 4.5

Elektrik motor, jeneratör 4.3

Pazar bilgileri



Perakende Piyasası: Finlandiya’da otomobil yedek parça, özel kullanım amaçlı elektronik ürünler, konfeksiyon ürünleri, mobilya, sağlıkla ilgili ürünler vb. alanlarda perakendecilerin oluşturdukları spesifik birlikler mevcut olup, bu birlikler Özel Perakendeciler Federasyonu’nun (www.erikoiskaupanliitto.fi ) üyesidirler. Federasyon’a 5000 şirket üye olup, 15 branşta faaliyet göstermektedirler.

Bunun dışında, Finlandiya’da toptan ve perakende ticarette büyük gruplar piyasaya hakim durumdadır. Altı ana toptancı, perakendeci ve zincir mağaza sahibi grup (S-Grup, K Grup, Tuko Lojistik, Tradeka, Suomen Spar Oy ve Stockman) bulunmaktadır.



Girişimciler şu adresler üzerinden alıcı firma arayabilir:



Firma İletişim adresi

Stockman: http://www.stockmann.fi

S-Group: http://www.s-kanava.net

Kesko: http://www.kesko.fi

Spar: http://s-kampanja.net/spar/suomenspar/suomenspar.html

Tuko: http://www.tuko.fi

Tradeka: http://www.tradeka.fi



Dağıtım ve satış kanalları:

Finlandiya’da elektronik ürünler, saat ve mücevher, kırtasiye, kesme çiçek, sağlık ve eczacılık ürünleri, laboratuvar ürünleri, alkollü içecekler, oyuncak, optik ürünler, elektrikli ürünler, tekstil ve ayakkabı, spor malzemeleri ve teknik ürünlerin ithalatı özel toptancı firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Finlandiya imalat sanayinin ihtiyacı olan hammaddeler ve yatırım mallarının yüzde 80’inin dağıtımını teknik ürünler toptancıları ve trading kuruluşlar gerçekleştirmektedir.

Finlandiya’ya ithal edilen çeşitli malların ticaretinden sorumlu, sayıları 12.000’i bulan ithalatçı ve toptancı şirketler, 41 adet ticaret birliğinin merkezi örgütü olan Finlandiya Ticaret Federasyonu’nun (Federation of Finnish Commerce and Trade) üyesidir. İletişim adresi şöyledir: http://www.agenttiliitto.fi



Finlandiyalı acentaların büyük bir çoğunluğu, farklı ürünlerde 18 bölümü bulunan Finlandiya Dış Ticaret Ajansları Birliği’nin üyesidir. Bu acentalar, çoğunluğu tekstil, konfeksiyon, mobilya ve hammadde sektörlerinde faaliyet gösteren göreceli olarak küçük özel firmalardır.

Özel bir acenta veya distribütör, karşılaştırmalı olarak küçük bir piyasa büyüklüğüne sahip olan Finlandiya’da genellikle tüm ülkeyi kapsayan bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir.



Notlar:



- Ülkemizin termal turizm potansiyeli kullanılarak daha fazla sayıda Finli turist çekilebilir.

- Finlandiya’da tedavi için hasta 6 ay bekler. Türkiye’de bulunan hastanelerden sıra beklemeden sağlanacak olan tedavi önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

- Finli hastalar “Planlı tedavi” kapsamında en çok ‘Kozmetik cerrahi’ ve ‘Diş Hekimliği’ için yurtdışına çıkmaktadırlar. Bu da bir fırsat alanımızdır.

- Bu bağlamda yerel gazete ve dergilere verilecek olan turizm ilanları ve ülkemiz yaşlı turizmi ile ilgili yazılacak olan tanıtıcı makalelelerin artması ülkemizden sağlanacak sağlık turizmi potansiyelini hiç şüphesiz arttıracaktır.