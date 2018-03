Tüketim ve ticaret kültüründe “biz”den; BULGARİSTAN

On yıldır istikrarlı bir büyüme yakalamış olan Bulgaristan ekonomisi KOBİ ölçekli yatırımlarla büyüyor. Tarım üretim alanları da dış yatırımcı için açık ve cazip. Geleceğini AB pazarlarında arayan Türk KOBİ’leri için Bulgaristan ihmal edilemez fırsatlar sunmaktadır.

On yıldır istikrarlı bir büyüme yakalamış olan Bulgaristan ekonomisi KOBİ ölçekli yatırımlarla büyüyor. Tarım üretim alanları da dış yatırımcı için açık ve cazip. Geleceğini AB pazarlarında arayan Türk KOBİ’leri için Bulgaristan ihmal edilemez fırsatlar sunmaktadır.

Bulgaristan komşumuzdur; AB üyesidir; GSYİH‘sı 2017 yılında 58 milyar dolar olurken kişi başına GSYİH’sı ($, PPP) 20.734 dolar hesaplanmıştır. Büyüme oranı yüzde 4 civarında olup nüfusu 7.6 milyondur. İhracatı 31, ithalatı 34 milyar dolar civarındadır. AB üyeliği süreci sayesinde Bulgaristan ekonomisi 9-10 yıllık dönem içinde istikrarlı bir büyüme yakalamıştır.

Ekonomik yapı: 2016 yılında tarımın gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 4.7, sanayinin 28.3, hizmetlerin yüzde 67’dir. Bulgaristan’ın toprak ve iklim yapısı tarıma elverişlidir. Tarım alanlarını ekip, işleyecek işgücü kıtlığı yaşanmaktadır. Bu nedenle tarım ürünlerinde ithalata ağırlık verilmektedir.

Bulgaristan sanayisi genellikle doğal kaynaklara ve ucuz emek gücüne dayanır. Makina parkı çok eski olup, komünizmden kalan tesisler yaşlı ve AB standartlarına uymamaktadır. Makinaların yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.



Ekonomi politikaları: Büyümeyi ivmelendirici pragmatik politikalara, mali konsolidasyona ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara ağırlık vereceği beklenmektedir. 2015'in ikinci yarısından itibaren, hükümet emeklilik, sağlık ve eğitim sistemlerini reforme etmeye yönelik yasaların çıkarılması doğrultusunda çalışmıştır. Ayrıca özelleştirmelere de önem verileceği vurgulanmıştır.



Perakendecilik: Artan rekabet, karlılık ve pazar payı ortamında, mevcut AVM’ler kendilerini ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak ve sürdürmek durumundadırlar. Bu nedenle de kiracı bileşiminin iyileştirilmesi yönünde The Mall ve Mall of Sofia, en çok farklı kiracı ilavesi gerçekleşen AVM’ler olmuştur (sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 3).



Ana caddelerdeki lokasyonlara olan talep güçlüdür. Ana talep moda ve ayakkabı, eczane, organik gıda sektörlerindeki perakendecilerden gelmektedir.



Beklentiler: Büyük projelerin rekabeti Sofya ve diğer büyük kentlerde perakende sektörünün kapsamını genişletecektir. Diğer taraftan yüksek ve orta sınıf markalar piyasaya canlılık getiren ana kaynak olmaya devam edecektir. Hızlı gelişen tüketici ürünleri sektörünün dönüşümü perakende sektörü gıda marketleri bölümüne baskısını sürdürecektir. Bulgaristan perakende sektörü, franchise mağazalarında olağan bir şekilde sunulan ve uluslararası boyutta satılan pek çok ürün ve hizmete hazırdır. Bulgaristan’daki tüketiciler, kaliteli ürün, uygun fiyat ve iyi hizmet bileşimini sunan perakendeciler aramaktadır. Yerli girişimciler de pazarlama ve yönetim uzmanlığı kazanmaya isteklidirler. Yerel kanunlar yabancı franchise sunucular için oldukça yumuşak ve uyumludur. Franchise girişimi için özel bir kayıt veya devlet izni gerekmemektedir.



Türkiye-Bulgaristan yatırım ilişkileri: Türk yatırımlarının yelpazesi geniştir. Turizm, bankacılık, tekstil ve hazır giyim, ev aletleri, oto yedek parça, ulaştırma, alüminyum, pvc, gıda, su şişeleme, odun işleme yatırım yapılan sektörlerin başta gelenleridir.



Bulgaristan’a ihraç ürünlerimiz: Örme veya kroşe mensucat, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat, diğer örme veya kroşe mensucat, tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası, kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar, kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya, erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort.



Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya, bakır cevherleri ve konsantreleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; bakır döküntü ve hurdaları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri.