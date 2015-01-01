Türk KOBİ’lerine önyargısız ülke ARNAVUTLUK

Ekonomisi en liberal Balkan ülkesi Arnavutluk ile ticaretimizi çift yönlü kolaylaştıran Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmaktadır. Turizmde patlama yaşayan ülkeye gidip araştırma yapmak çok kolaydır ve ticarette lojistik maliyetler düşüktür.