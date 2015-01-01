Türkiye için stratejik ekonomik partner ENDONEZYA

Küresel krizden sonraki 10 yılda en yüksek ekonomik büyüme sağlayan üç ülkeden biri olan Endonezya ile Türkiye’nin ticareti yüksek hızda gelişmektedir. Türkiye KOBİ’leri için Endonezya ekonomisi araştırmayla keşfedilecek zengin fırsatlar sunmaktadır.

Küresel üretimi ve ticareti dengeleyen üretken büyük ekonomilerden biri de Endonezya’dır. Son 25 yılda gösterdiği büyüme performansı ile Uzak Doğu’nun kaplanları arasında sayılıyor.

2015 yılında Endonezya'nın ihracatı 150.3 milyar dolar ithalatı ise 142.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı gerçekleşmesi ile GSYİH’sı 952 milyar dolar, satın alma paritesine göre kişi başına düşen geliri 11.134 dolardır. Büyüme oranı yüzde 5.5 olan Endonezya’nın nüfusu 258.7 milyondur.

Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8 ülkeleri içindedir ve bu ilişki, iki ülke arasındaki ticareti hızlandırmaktadır.



Pazar bilgileri: Endonezya’da patent, ticari marka, telif hakkı, ticaret sırları, endüstriyel tasarımların korunması alanında çeşitli gelişmeler kaydedilmiş olsa da halen yeterli düzeyde bir koruma bulunmamaktadır.

İç pazarda perakende sektörü yabancılara açılmıştır. Toptancılık sektöründe ise yabancı firmalar Endonezya içinde ürettikleri veya ithal ettikleri malları kendileri pazarlayabilmektedirler.

Endonezyalı tüketiciler, özellikle düşük ve orta gelir grubu, fiyata ve genel ekonomik eğilimlere çok duyarlı bir yapıya sahiptir. Ülkede bir ofis veya temsilcilik açmak avantaj sağlar. Hükümetin büyük projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (BAPPENAS) tarafından yayınlanmaktadır (www.bappenas.go.id).



Endonezya’ya ihracatımızda başlıca ürünler

- Buğday unu/mahlut unu

- Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler

- Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

- Nişastalar ve inülin

- Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar

- Sentetik filament iplikleri

- Elektrik transformatörleri, statik konvertörler redresörler ve endüktörler

- Dokumaya elverişli elyafın hazırlanması için asiklik hidrokarbonlar

- Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

- Pamuklu mensucat

- Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar vb. eşya

- Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar

- Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb.)

- Pamuklu mensucat.



Endonezya’dan ithalatımızda başlıca ürünler

- Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

- Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar

- Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt

- izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler

- Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

- Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar

- İşlenmemiş kalay

- Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

- Sentetik organik boyayıcı maddeler, floresanlı aydınlatma maddeleri.



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