Türkiye yeni pazarlara açılıyor: LATİN AMERİKA

Türkiye ekonomisi küreselleşerek büyüyecek. Dünya pazarlarına ulaşıyoruz. Ancak henüz, potansiyele uygun sonuçlara ulaşamadığımız pazarlar var ve Latin Amerika ülkeleri bu kategoriye giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şubat ayında gerçekleştirdiği Şili, Ekvator, Peru gezisi nedeniyle gündeme giren kıta ekonomisine Arjantin, Brezilya, Şili, Peru ve Ekvator merceğinden bakıyoruz.

ARJANTİN

Nüfusu 42.5 milyon. 2015 yılında GSYİH’sı 563 milyar 138 milyon dolar. Kişi başı geliri 22 bin 459 dolar, yüksek gelir grubu ülkelerden biri. Ülkenin 2015 yılı ihracatı 67 milyar dolar, ithalatı ise 62 milyar dolar gerçekleşmiştir.

Türkiye ile ticareti: 2015 yılında Arjantin’e ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 16.3 azalma ile 118.3 milyon dolar olarak gerçekleşirken Arjantin’den ithalatımız yüzde 27.9 azalma ile 234.5 milyon dolar olarak gerçekleşti

(Kaynak: TÜİK)

Arjantin’e ihraç ürünlerimiz: Otomotiv ana (otomobiller, kamyon, kamyonet, traktör) ve yan sanayi ürünleri, tütün, buzdolabı ve soğutucular, makinalar ve ekipmanlar, demir-çelik ve demir çelikten eşya, sentetik ve suni devamsız lifler, kauçuk ve kauçuktan eşya, elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, cam ve cam eşya, plastik ve plastikten eşya...

Pazar yapısı: Toplam tüketim malları ticaretinin yüzde 63’ü self-servis mağazalarda yapılmaktadır. Hiper market, süper market ile alışveriş merkezleri yaygınlaşmıştır. Her konuda zincir mağaza yapısı oluşmuştur. Satış için kullanılan yöntem acenta/distribütör sistemidir.

Bilgi için: Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz

Tel: +54 11 5032 4133-34 Fax: +54 11 4331 66 55

E-posta: buenosaires@ekonomi.gov.tr

BREZİLYA

Nüfusu 204.5 milyon olan Brezilya’nın 2015 yılı GSYİH’sı 1 trilyon 904 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kişi başı gelir 15.940 dolar oldu. Brezilya ekonomisi 2015 yılında büyümedi. Brezilya, 2016 yılında Olimpiyatlar’a evsahipliği yapacaktır.

Dış ticareti: Ülkenin 2015 yılı ihracatı 241 milyar 362 milyon dolar olurken ithalatı 233 milyar 978 milyon dolar gerçekleşti.

(Kaynak: Economist Intelligence Unit)

Brezilya-Türkiye ticareti: Brezilya ile ülkemiz arasında kurulacak yakın ekonomik işbirliği, Brezilya ile birlikte Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Venezüella’nın üye oldukları MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile ortaya çıkacak geniş pazardan Türk firmalarının da yararlanmasına yol açacaktır. Türkiye-Brezilya ekonomik ilişkileri, özellikle aynı konularda iş yapan firmaların, işadamı derneklerinin ve kurumların işbirliğine giderek ortak üretim ve pazarlama yapmaları halinde büyük bir potansiyel taşımaktadır. Brezilya’ya ihracatımız 2015 yılında 458.6 milyon dolar, Brezilya’dan ithalatımız ise 1 milyar 793 milyon dolar gerçekleşti.

Brezilya’ya ihraç ürünlerimiz: İhracatımızda; kamyon, minibüs, otomotiv yedek parça, demir ve çelik ürünleri, sondaj platformları, çimento, kuru kayısı, fındık, gübre, tütün, iplik, araba lastiği, mobilya aksamı, araba koltuğu, kuru incir, maya, kesme ve düzeltme makineleri, kauçuktan eşyalar, alüminyum hidroksit, mermer ve traverten önemli yer tutar.

(Kaynak: Trade Map (www.trademap.org)

Pazar bilgileri: İhracatçılarımızın satışı Brezilya’daki dış ticaret sermaye şirketleri veya ticaret şirketleri aracılığı ile yapması pazarlama harcamalarını azaltır. Brezilya’da satış temsilciniz olabilecek çok sayıda profesyonel bulmanız da mümkündür.

Bilgi için: Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimiz

Tel: +55 11 3045-1733 Fax: +55 11 3045-1899

E-posta: saopaulo@ekonomi.gov.tr

ŞİLİ

Siyasi istikrar, ticaret serbestisi, kişibaşı gelir, yaşam standardı, basın özgürlüğü, şeffaflık ve rekabetçilik açısından Latin Amerika’nın önde gelen ekonomilerindendir. Nüfusu 17.8 milyon olan Şili’nin 2015 yılı GSYİH’sı 329.9 milyar dolar oldu. Kişi başı gelir 18.467 dolar gerçekleşti. Büyüme oranı ise yüzde 4.6 ile göz doldurdu. Latin Amerika’da kredi notunu 25 yıldır A’da tutmayı başarabilen tek ülkedir. Şili’nin ihracatı 2014 yılında 76 milyar 639 milyon dolar, ithalatı ise 72 milyar 344 milyon dolar gerçekleşti. Türkiye’nin dış ticaretinde öncelikli ülkedir.

(Kaynak: ITC Trademap.)

Türkiye-Şili dış ticareti: Türkiye ile Şili arasındaki ticaret yıllar itibarıyla incelendiğinde, sözkonusu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın 2009-13 yılları arasında düzenli olarak arttığı, 2014 yılında ihracatımızda yüzde 9.4 oranında, 2015 yılında ise yüzde 5.3 düşüş gerçekleştiği görülmektedir. 2014 yılında Şili’den ithalatımız yüzde 10,5 oranında, 2015 yılında ise yüzde 22.2 oranında azalmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2015 yılı itibarıyla 470 milyon dolar olup, ülkemiz aleyhindeki dış ticaret açığının aynı yıl yüzde 42.6 düşüşle yaklaşık 95 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

İhracat potansiyelimiz: Aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın da katkısıyla şu Türk ürünlerinin Şili pazarına girebileceği söylenebilir; tarım ve gıda ürünlerinden bisküvi, şekerli ve çikolatalı mamuller, zeytinyağı, zeytin, maya ve kuru kayısı; sanayi ürünlerinde ise demir/çelik çubuklar, traktörler, ısıtması elektrikle olmayan demir-çelik radyatör, jeneratörler, demir/alaşımsız çelikten profil, oto yedek parça, kauçuktan yeni dış lastikler, otomobil ve steyşın vagonlar, ev tekstili, ağır iş makine ve cihazlarının aksam ve parçaları ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar... Madencilik ve savunma sanayi sektörlerinde de iki ülke arasında işbirliği imkanları mevcuttur.

Şili’de bir bağlı kuruluş ya da şube açmak, Şili pazarına girmek isteyen ihracatçılarımız için önemli bir başarı unsurudur. Pratik ve daha çok tercih edilen pazara giriş stratejisi ise alıcılara erişimi iyi olan ve teknik uzmanlığa sahip bir acente ya da temsilci atamaktır.

Bilgi için: Santiago Ticaret Müşaviri

Tel: 00 56 2 / 2470 90 09 Fax: 00 56 2 / 2378 94 42

E-posta: santiago@ekonomi.gov.tr

PERU

Peru 32 milyon nüfuslu; GSYİH’sı 2015 yılında 190 milyar 268 milyon, kişi başına geliri 12 bin 187 dolar olan bir ekonomiye sahiptir. Büyüme oranı yüzde 3.8’dir. Peru’nun 2014 yılında ihracatı 38 milyar 100 milyon dolar, ithalatı ise 42 milyar100 milyon dolar gerçekleşti.

Türkiye-Peru ticaretinde ise 2014 yılında ihracatımız yüzde 31.5 azalarak 197.2 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 16.5 azalış ile 62.4 milyon dolar oldu. Dış açık vermediğimiz nadir Latin Amerika ülkelerindendir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında iki ülke ticaretinde yeni bir gelişme ivmesi yakalanacak gibi gözükmektedir.

(Kaynak: TÜİK)

İhracat potansiyelimiz: Gıda, inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, pompa ve kompresörler, kimyasallar, havalandırma ve soğutma cihazları, iplik, plastik, kozmetik ve müteahhitlik sektörü potansiyel sektörlerdir.

Bilgi için: Lima Büyükelçiliği

Tel: +51-1-204 70 00

E-posta:: embajada.lima@mfa.gov.tr

Web: http://lima.be.mfa.gov.tr/

EKVATOR

Ekvator 16 milyon nüfuslu, 2015 yılında GSYİH’sı 99 milyar 334 milyon dolar, kişi başına geliri 6 bin 233 dolar gerçekleşen bir ekonomiye sahiptir ve büyüme oranı yüzde 3.72’dir.

Ekvator’un 2014 yılında ihracatı 25 milyar 730 milyon, ithalatı ise 27 milyar 515 milyon dolar gerçekleşti. Ham petrol (yüzde 50.6), muz (yüzde 10.2), deniz ürünleri (ton balığı, karides, konserve balık, balık fileto), altın, kesme çiçek, kakao, palm yağı, metal cevherleri, işlenmiş petrol ürünleri ve kahve Ekvator’un 2014 yılı ihracatında öne çıkan ürünlerdir.

Türkiye-Ekvator ticareti: Türkiye’nin Ekvator’a ihracatı 2015 yılında 37 milyon 382 bin dolar oldu. İthalatımız ise 81 milyon 615 bin dolar gerçekleşti.

Demir-çelik yarı mamuller yüzde 22 pay ile 2014 yılında Ekvator’a en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu olurken; demir-çelik profiller (yüzde 16.4), dondurucu ve soğutucular (yüzde 8.3), demir-çelik çubuklar (yüzde 8.1), traktörler (yüzde 3.7), demir-çelik borular (yüzde 3.1) ve elektrik transformatörleri (yüzde 2) bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan başlıca ürün gruplarıdır.

İhracat potansiyelimiz: Ekvator’da, madencilik sektörü yeni gelişmektedir. Dolayısıyla madencilik makineleri talebi yüksektir. İnşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, demir-çelik, iş makineleri, tekstil makineleri, otomotiv yedek parça, traktör, endüstriyel tarım, biyoteknoloji, medikal cihazlar, kozmetik, kimya, elektrikli kablolar, kauçuktan eşya, iplik ve turizm sektörlerinde iş potansiyeli yüksektir. Tarım ve gıda ürünlerinden ise fındık, baharat, zeytinyağı, şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküvi ve tütün öne çıkmaktadır.

Bilgi için: Kito Büyükelçiliği

Tel: + 593-2-333 17 42 Fax: + 593-2-224 76 77

E-posta: embassy.quito@mfa.gov.tr

Web: http://kito.be.mfa.gov.tr