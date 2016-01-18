Türkiye’nin AB içindeki kazandıran tek partneri; İNGİLTERE

Dünyanın en büyük ekonomilerinden. Küresel krizden ilk çıkan Avrupa Birliği (AB) ülkesi. AB içinde olup da esas ilgisini AB dışı dünyaya çeviren ilginç bir ülke. Zenginleştikçe üretimden uzaklaşıyor, hizmet sektörlerini büyütüyor. Türkiye ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeye özel önem veriyor. Türkiye’nin AB üyeliğini en güçlü savunan AB üyesi...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Emma Edhem’in katıldığı, İngiltere-Türkiye Ceo Yemeği, 18 Ocak 2016 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. Yemeğe, Türk ve İngiliz iş dünyasından 100’den fazla temsilci katıldı.Avrupa’nın kaderinin Türkiye ve İngiltere olmadan yazılamayacağı görüşünün öne çıkarıldığı toplantıda Başbakan Davutoğlu, “16-17 milyar dolara yakın bir ticaret hacmimiz var. Bu yeterli mi? Hayır yeterli değil. Birkaç yıl içinde 20 milyara, daha sonra daha yüksek miktarlara çıkabilmeliyiz” derken DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, “Araştırmalarda Türkiye’nin Avrupa’nın 2050 yılında İngiltere’den sonra en güçlü ikinci ekonomisi olacağı görülüyor” diyerek iki ülkenin gelecekte dünyayı etkileyen özel bir eksen oluşturabileceklerine işaret etti. Türkiye’de İngiliz şirketlerinin 8.4 milyar dolarlık bir yatırıma sahip olduğu belirtilen konuşmalarda, dünyanın üretim ihtiyacının Türkiye’den karşılanabileceği üzerinde duruldu ve Türkiye’de iş yapan veya yapmak isteyen yatırım şirketleri için yeni bir teşvik programı hazırlandığı da duyuruldu. Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Başkanı Emma Edhem ise Türkiye’nin yatırım yapmak için mükemmel ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Yakın vadede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağı anlaşıldığından bu sayımızın ülke dosyasına İngiltere’yi aldık.

İngiltere’nin ekonomik büyüklüğü 2014 itibarıyla İngiltere’nin GSYİH’sı 3 trilyon dolar oldu. Kişi başına düşen gelirinin 2014 sonunda 45.7 bin dolara yükseldi. Büyüme oranı 2015’te yüzde 3 gerçekleşti.

Nüfusu 64.5 milyon olan İngiltere, Almanya ve Fransa’dan sonra AB’de üçüncü ve dünyada yedinci en büyük ekonomidir. GSYİH’nın yaklaşık üçte ikilik kısmı özel tüketim kaynaklıdır. İngiltere’de imalat sanayinin GSYİH’deki payı giderek azalmaktadır. Pek çok yan sanayi faaliyeti bugün artık hizmetler sektörü içine kaymıştır. Hizmetler sektörü 2014’te GSYİH’sinin yüzde 78.9’unu oluşturmuştur. Londra dünya finans sektörünün başını çeker. İngiltere’nin evlerin yeniden yapımı yasal düzenlemedir ve inşaat sektörünü canlı tutmaktadır. Enerji maliyetlerindeki düşmenin tüketim malları fiyatlarının üzerindeki baskıyı azaltması, ücretlerde yaşanan iyileşme ihtimalinin yeni iş fırsatlarını geliştirmesi tüketim harcamalarını olumlu yönde etkilemektedir. 2016-2019 yılları arasında hane halkı harcamalarındaki büyümenin yüzde 2.1 olması beklenmektedir. Büyümeyi olumlu yönde etkilemesi beklenen yatırım harcamalarının ise 2015-2019 yılları arasında yüzde 4.1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Enflasyon halen yüzde 0.2’dir.



Türkiye-İngiltere ticareti

İngiltere, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden biri olma özelliğini korumaktadır.

Türkiye, 2001 yılından beri İngiltere’ye dış ticaretinde fazla vermektedir. 2003 yılında 3.67 milyar dolar olan ihracatımız 2014 yılında 9.91 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.



Türkiye-İngiltere ticaretinin seyri: (milyar dolar)

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge

2003 3.67 3.5 7.17 0.17

2005 5.91 4.69 10.6 1.22

2008 8.15 5.32 13.47 2.83

2011 8.16 5.84 13.20 2.32

2015 9.81 5.19 14.99 4.62



Kaynak: TÜİK



Türkiye’den İngiltere’ye ihraç malları

Ticari taşıtlar, otomobiller l İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler l Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) l Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları l Kadın ve kız çocuk için takım elbise, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek vb. l Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) l Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar l Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu cihazlar ve ısı pompaları l Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) l Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller l Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler l Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı birarada olanlar dahil) l Demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava püskürtücüler l Üzümler (taze/kurutulmuş) l Erkek ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafetleri) l Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) l Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) l Bulaşık, şişe vb. yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb. doldurma, etiketleme makinaları, l Kadın ve kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluz l Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) l 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar l Sadece 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları l Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri l Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete vb. kağıtlar l Demir veya alaşımsız çelikten profiller l Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0.2 mm.’yi geçenler) l Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri l Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül. l Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat l Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar l Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik l Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması l Kauçuktan yeni dış lastikler l Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç).