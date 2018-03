Türkiye’nin Doğu Afrika’daki pazar hedefleri: MADAGASKAR-MOZAMBİK-TANZANYA

Türkiye ekonomisinin ihracat yüzü ile Doğu Afrika ekonomilerinin ithalat yüzü örtüşmekte, birbirini tamamlamaktadır. Bu nedenle Doğu Afrika ülke piyasaları ihracatçı KOBİ’lerimize önemli fırsatlar sunmaktadır.



Türkiye ekonomi yönetimi ve iş dünyası aktörleri 2017 yılı itibarıyla Doğu Afrika piyasalarına yönelik bir hamle geliştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Madagaskar, Mozambik ve Tanzanya öne çıkmaktadır. Bu üç ülkenin ekonomik yapısını ve Türk ihraç ürünlerine ilgisini özetleyerek okurlarımızın bilgi ve değerlendirmesine sunuyoruz:



MADAGASKAR

2015 yılında Madagaskar’ın GSYİH’sı 10.750 milyar dolar, kişi başı geliri: 443 dolar, büyümesi yüzde 3.0, enflasyonu yüzde 7.4 gerçekleşti ve nüfusu: 24.235 milyon hesaplandı.

Genel ekonomik durum: 2016 yılında dünyanın 130. Afrika’nın ise 29. en büyük ekonomisi oldu. UNDP 2014 İnsani Kalkınma İndeksi sıralamasında 195 ülke arasında 154’üncü sıradadır. Tarım, ihracatın yüzde 70’ini, GSYİH’nın yüzde 34’ünü oluşturuyor. Madencilik (nikel ve ilmenit), tekstil ve turizm önemli sektörlerdir.

Türkiye ile ticaret: Türkiye ticarette sürekli fazla veriyor. 2015 yılında Madagaskar’a olan ihracatımız 53 milyon, ithalatımız ise 5.8 milyon dolar oldu. İhracatımızın yüzde 50’sini demir-çelik ürünleri, yüzde 37’sini ise hububat mamulleri oluşturdu.

Madagaskar’a ihraç ürünlerimiz: Demir veya alaşımsız çelik, buğday unu/mahlut unu, makarnalar ve kuskus, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, margarin, aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelalar ve benzer eşya, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar, kauçuktan eşya, plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası, traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, kuru baklagiller, haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok ediciler, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti enzimler, müstahzar enzimler, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya, tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar, demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları. Ülkemizin Madagaskar’dan ithalatı ağırlıklı olarak hazır giyim ürünleridir.

MOZAMBİK

Mozambik’in 2015 yılında GSYİH’sı 13.6 milyar dolar, kişi başı geliri: 529 dolar, büyüme oranı yüzde 6.6 gerçekleşti ve nüfusu 25.8 milyon ölçüldü.

Ekonomisi: Afrika kıtasında 25. büyük ekonomidir. Gelişmekte olan Mozambik ekonomisi 2009-2013 döneminde ortalama yüzde 7 oranında büyüdü.

Mozambik Afrika’nın en güçlü hidroelektrik santraline sahiptir. Son dönemde bulunan doğal gaz, büyümeyi sürdürülebilir kılmaktadır. Orta ve uzun vadede büyük atılımlar beklenmektedir.

GSYİH’sının yüzde 28.7’si tarımdır. Şeker, kurutulmuş hindistancevizi, kaju, kabuklu deniz canlıları, çay ve tütün temel tarım ürünleridir. Sanayi sektörü GSYİH’sının yüzde 24.9’udur. İmalat sektörü hızlı büyümektedir.

GSYİH’sının yüzde 46.4’ü hizmetlerdir. Turizm sektörü yüksek bir potansiyele sahiptir.

Türkiye-Mozambik ticareti: 2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin Mozambik’e gerçekleştirmiş olduğu ihracat 24.2 milyon dolar, Mozambik’ten gerçekleştirdiği ithalat ise 90.8 milyon dolar seviyesindedir.

Mozambik’e ihraç ürünlerimiz: Demir/çelik ürünleri, toprak, taş, metal ayıklama, eleme ve tasnif makinaları. Tohum, hububat ve bakliyat temizleme, eleme ve tasnif makinaları. Türkiye elektrik ve elektronik sanayinin ürettiği tüm ürünler. Türkiye makine sanayinin ürettiği tüm ürünler ve aksamları. Elektrikli su ısıtıcıları, prefabrik yapılar, mayalar ve hijyenik havlular ve tamponlar.

TANZANYA

Tanzanya’nın 2015 yılında; GSYİH’sı 46.4 milyar dolar, kişi başı geliri 945 dolar, büyüme oranı yüzde 7.25 gerçekleşti ve nüfusu 49.1 milyon ölçüldü. Ülkenin ihracatı; 5.8 milyar dolar, ithalatı ise 14 milyar dolar oldu.

Genel ekonomik durum: Tanzanya ekonomisi, büyük oranda tarım, madencilik (altın) ve turizme dayanır. İnşaat, madencilik ve hizmet sektörü ağırlıklıdır. Balıkçılık halkın önemli geçim kaynağıdır.

Türkiye-Tanzanya ticareti: Gerek mevcut ve potansiyel talebin artış yönünde olması ve gerekse ülkenin Doğu Afrika ülkelerine açılan bir kapı olması ihracatımızın artırılması için fırsat oluşturmaktadır. 2016 yılında ihracatımız 80.344 milyon dolar, ithalatımız 19.582 milyon dolar gerçekleşmiştir.

Tanzanya piyasasına bir acenta veya distribütör aracılığıyla girmek en etkili yöntemdir.

Tanzanya ithalatına karşılık düşen ürünlerimiz: Buğday, palm yağı, ticari araçlar, binek otomobilleri, traktörler, otomatik bilgi işlem makine ve üniteleri, demir-çelik ürünleri, dozlandırılmış ilaç, iş ve maden makineleri ile bunların yedek parçaları, telefon cihazları, pancar şekeri, yolcu gemileri, ayakkabı, izole edilmiş tel, kablo ve pirinç. Maya, makarna, kağıt ambalaj ve temizlik malzemeleri, gübre, un, kükürt, kablo ve teller.

Türk ürünleri, Tanzanya pazarında olumlu bir imaja sahiptir. Tanzanya’nın dış ticaret yapısı ile ülkemizin dış ticaret yapısı birbirini tamamlamaktadır.

