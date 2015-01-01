Türkiye’nin yeni ve asırlık dış ticaret paradigması RUSYA Federasyonu

Kaynak potansiyeli yönünden dünyanın en büyük ekonomisi olan Rusya, AB-ABD ticari bloklaşmasına yanıt olarak tüm Asya’yı ve Latin Amerika’yı kapsayan küresel bir bloklaşmanın öncülüğünü Çin ile birlikte yapmaktadır.

Türkiye bu Asya bloklaşmasının doğal üyesidir ve ekonomik geleceğini güven, denge ve istikrara Asya-Avrupa arasındaki stratejik jeopolitiği sayesinde kavuşturacaktır.

Rusya Federasyonu Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından sadece büyük bir ihracat pazarı değil, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma hedefleri yönünden de bir entegrasyon eksenidir.

Rusya ekonomisi elde edilmiş büyüklükler açısından 2014 sonu itibarıyla şu tabloyu verdi:



Nüfus: 142.300.000

GSYİH: 1.906.200.000.000 dolar

Kişi başı gelir: 24.733 dolar

Büyüme oranı: Yüzde 0.5



Büyük zenginlik: Rusya ekonomisi elde edilmemiş potansiyel büyüklük açısından ise dünyanın gözünü kamaştırmaktadır. Çünkü; Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli olan doğal kaynaklara ve insan gücüne sahip dünyadaki belli başlı ülkelerden biri durumundadır. Rusya’nın sahip olduğu zengin doğal kaynak rezervleri ülke için büyük bir şans oluşturmaktadır.

Rusya, zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanısıra kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile dünya hammadde ihracatında önde gelen ülkelerden biridir.

Rusya’nın dünya çapında gelişme gösterdiği sektörlerden biri de uzay ve havacılıktır. Bu yüksek teknolojinin diğer ekonomik sektörlere aktarılması ise yavaş seyretmektedir.

KOBİ’siz ekonomi: Rusya ekonomisinin çarpıcı analitik özelliği KOBİ’siz olmasıdır. Ekonomiye büyük ölçekli sanayi işletmeleri egemendir. Rusya’da KOBİ’lerin GSYİH’dan aldıkları pay, yaklaşık yüzde 10-12 civarındadır. Oysa bu oran, gelişmiş pazar ekonomilerinde ve geçiş ekonomilerinde yüzde 50 civarında veya daha da üzerindedir. Rusya ekonomisi geleceğini, kendi bünyesinden üreteceği ve dışarıdan gelecek küçük ve orta ölçekli işletmelerin sağlayacağı dinamizm ile inşa edecektir.

Tüketim malları üretimi: Planlama ve sahip olduğu zengin kaynaklar nedeni ile Rusya ekonomisi ağır sanayi yönünde gelişmiştir. Yakıt, enerji ve metalürji üretimi toplam sınai üretiminin yüzde 35’ten fazlasını, elektrik ve gıda üretiminin sınai üretimdeki payının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturmaktadır. İleri teknoloji ve tüketim malları üretiminin Rus ekonomisindeki payı çok küçüktür. Tekstil sektörünü de kapsayan hafif sanayinin sınai üretimdeki payı en alt düzeydedir.

Türkiye-Rusya ticareti: Türkiye’nin 2014 yılı itibarıyla Rusya Federasyonu’na ihracatı 6 milyar dolar, Rusya’dan ithalatımız ise 25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülkenin dış ticaret hacmi 2008 yılında yaklaşık 37.8 milyar dolara kadar yükselmişti. Bu ticari yapıda Türkiye 2014’te 19.3 milyar dolar açık vermişti.

Ticarette iniş-çıkışlar: Rusya ile ticaretimizde “istikrarsızlık” gibi görünen, tamamen konjonktüreldir. 2014 yılında Rusya’ya ihracatımız ülke ekonomisindeki yavaşlama ve Ruble’nin değer kaybına bağlı olarak ithalatın daralması nedeni ile yüzde 14.6 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkeden 2014 yılı ithalatımız ise yüzde 0.01 artmıştır.

Ticaret ve barış: Türkiye-Rusya ticaretinin gelişmesi “kazan-kazan” ilişkisini aşmakta, Avrasya Bölgesi’nin ve Karadeniz Havzası’nın bu iki önemli ülkesinin ticari yakınlaşması bölgede ve uluslararası arenada barış ve istikrara vazgeçilmez katkı sağlamaktadır.

Gelen Rus sermayesi: Rus özel sektörünün son yıllarda Türkiye’deki özelleştirme ihalelerine olan ilgisi ve yatırım kararları Türkiye’nin Rusya için cazip bir yatırım üssü olduğunu kanıtlamıştır. Turizm, hizmetler, petrol/gaz işleme ve depolama alanında yoğunlaşan Rus yatırım ilgisinin gelecek yıllarda artarak süreceği tahmin edilmektedir. 2011 yılı sonu itibarı ile ülkemizdeki toplam Rus yatırımları 7 milyar doları aşmıştır. Nükleer santral için Türkiye’ye yapılan Rus yatırımı da dahil edildiğinde iki ülke arasında gittikçe artan ve hızlanan bir sermaye akışı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Karşılıklı Yatırımlar: Enka, Koç, Zorlu Grubu (Vestel, Taç, Zorlu Enerji), Efes, Şişecam, Kale Grubu, Eczacıbaşı gibi büyük firmaların yanısıra küçük ve orta ölçekli firmaların da üretim tesisleri kurmak suretiyle pazara olan ilgileri artmaktadır. Türk firmaları tarafından Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarının 2011 yılı sonu itibarı 7 milyar dolara yaklaştığı, 2014 yılı sonu itibarıyla ise 8.5 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilmektedir.

Rusya-Avrasya: 1 Ocak 2015 tarihinde Avrasya Ekonomi Birliği (EurAsEc) kuruldu. Şimdiki üyeleri; Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan. Tacikistan ve Özbekistan aday, Moldova ve Ukrayna gözlemci üye durumdalar. Birlik Avrasya’nın tamamını kapsayan bir genişleme konseptine sahip.

Bu durumda Türk KOBİ’lerinin Rusya’ya stratejik bakması, vizyonu içine yerleştirmesi, Rusya’ya dayalı bir büyüme vizyonu ve ölçek perspektifi geliştirmesi, Türk girişimcinin de uçsuz bucaksız imkanlar sunan Rusya’da keşfe çıkması Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor.



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