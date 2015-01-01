Yükselen büyük ekonomilerden PAKİSTAN

Pakistan önce ihracat, ardından yatırım için müthiş bir ufuk olabilir. Cam, makine, gıda, tekstil, turizm sektörleri ve bu sektörlerde hammadde ve sarf malzemeleri alanlarında teknik bakım sağlama ve danışmanlık konusunda her ölçekte şirket için fırsat barındırıyor. Ayrıca yazılım sektörü için nitelikli işgücü ile çözüm ortaklıkları yapmak da mümkün.

Türk inşaat sektörünün birikimine Pakistan büyük olanak sunuyor. 2015 yılı itibarıyla nüfusu 194 milyon civarında olan Pakistan, 283 milyar dolar GSYİH’sı ve yüzde 4.5 olan büyümesi ile Asya’nın yükselen ekonomilerinden biridir. Türkiye ile Pakistan ticareti, yan sayfadaki tablodan görüldügü üzere stabil seyretmektedir.

Oysa, Türkiye ile Pakistan ekonomileri müsait yapıları, uygun politik ve kültürel ilişkileri sayesinde Asya-Pasifik pazarlarında birbirini büyüterek yayılabilecek durumdadırlar. Türkiye’nin Pakistan’a ihracatı aşağıdaki ürün yelpazesi ise klasik bir çerçeve sunmaktadır ki hedef bu çerçeveyi kırmak olmalıdır:

Türkiye’nin Pakistan’a en çok ihraç ettiği ürünler: Telefon/telgraf için elektrikli cihazlar, sentetik filamentler, inşaat demirleri, hijyenik havlular-bebek bezleri, elektrik transformatörleri, pamuklu mensucat, tekstil makineleri, fişek ve mermiler, kendine özgü fonksiyonu olan makine-cihazlar ve kauçuktan yeni dış lastiklerdir.

Konuya bu sayımızda, geçen ay Pakistan’da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılan DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı, Coca-Cola İçecek İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Atilla D. Yerlikaya ile yaptığımız röportaj aracılığıyla bakmayı yararlı görüyoruz.



Geleceği büyük Pakistan



KobiEfor: Pakistan ekonomisini ve kalkınma modelini kısaca değerlendirir misiniz?

Atilla D. Yerlikaya: Pakistan’ın nüfusunun yüzde 64’ü 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre önümüzdeki 5 yılda toplam nüfusun 200 milyonu geçmesi, 30 yaş altı nüfusun 120 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla nüfus potansiyeli olarak Pakistan’ın büyük bir gelecek vaat ettiği kanısındayım.

Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru Projesi kapsamında 50 milyar dolarlık yatırımla Pakistan'ın enerji ve lojistik altyapısı yenilenecek. Pakistan’ın 2016 rakamlarına baktığımızda toplam milli geliri 283 milyar dolar. Kişi başı milli gelir ise 1.470 dolar, ihracatı 21.7 milyar dolar ve ithalat ise 41.6 milyar dolar tutarında.

Ülkede gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 20’sini tarım sektörü oluşuyor. Dolayısıyla Pakistan’ın ekonomik gelişiminde tarım sektörünün büyük payı var. Başlıca tarım ürünleri; pamuk, buğday, pirinç, şeker kamışı ve mısırdan oluşuyor.

Pakistan’ın endüstriyel büyümesinde ise tekstil sektörü ağırlıklı rolü üstleniyor. Pek çok tüketim malı açısından kendi kendine yeterli olan Pakistan’da pamuk ve yün dokumacılığı, hazır giyim sanayi, deri ve deri mamulleri, çimento, sağlık ürünleri ve şeker, meşrubat gibi işlem görmüş gıda maddeleri de temel endüstri malları arasında yer alıyor. Ayrıca kimyasal madde üretimi de ülkede önemli bir hızda gelişiyor.



Cazip bir yatırım ülkesi



KobiEfor: Pakistan-Türkiye ticaretinde potansiyel nedir, mevcut durum nedir; kısa bir değerlendirme yapar mısınız?

Atilla D. Yerlikaya: Serbest ticaret anlaşması ile iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artacağına inanıyorum. Enerji ve sağlık sektörlerinin yanı sıra özellikle Türk müteahhitlik sektörünün, ülkede hızla artan inşaat projelerinin başarıyla yürütülmesinde başı çekeceğine inanıyorum. Otelcilik sektörü de yine Pakistan’da geliştirilmesi gereken, Türkiye’nin deneyimli ve başarılı olduğu bir alan. Ayrıca Türk tüketim mallarına karşı duyulan sempati de yüksek umut vaat ediyor.

Ekonomik ilişkilerimiz son dönemde artış göstermekte ve özellikle Türk firmalarının Pakistan’a yaptığı yatırımlar hızla artıyor. Pakistan ekonomisi bir geçiş süreci yaşıyor. Enerji, güvenlik ve lojistik sistemlerinin gelişmesine öncelik verilirse ihracat ve yabancı yatırımlar konusunda son derece cazip bir yatırım ülkesi konumunda olacak.



Rekabetçi sektörlerimiz



KobiEfor: Türk KOBİ’leri açısından Pakistan ekonomisi yatırım, işbirliği ve ticaret açısından hangi imkan ve fırsatları sunmaktadır?

Atilla D. Yerlikaya: Türkiye’nin rekabetçi olduğu birçok sektör için Pakistan önce ihracat, ardından yatırım için müthiş bir ufuk olabilir. Müteahhitlik tecrübelerimizin yanı sıra cam, makine, gıda, tekstil, turizm sektörleri ve bu sektörlerde hammadde ve sarf malzemeler alanlarında danışmanlık ve teknik bakım sağlama konusunda her ölçekte şirket için fırsat barındırıyor. Ayrıca yazılım sektörü için nitelikli işgücü ile çözüm ortaklıkları yapmak da mümkün. Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar sağlam temelli olacaktır diye düşünüyorum.



Türk firmalarını çağırıyor



KobiEfor: Türk girişimci ve yatırımcı, Pakistan’da hangi sektörlere odaklanarak üretim, işbirliği ve ticaret imkanları aramalıdır?

Atilla D. Yerlikaya: Pakistan’da faaliyet gösteren 100’den fazla Türk şirketinin başarılı çalışmaları var. Türk yatırımları ağırlıklı olarak enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerinde bulunuyor.

Bugün, Türkiye’den Pakistan’a haberleşme cihazları, elektronik aletler, dokuma halı ve demir- çelik inşaat malzemeleri de ihraç ediliyor. Öncelikle inşaat, otelcilik ve hızlı tüketim sektörlerinde Türk yatırımcılarının değerlendirmesi gereken bir pazar potansiyeli var.

Pakistan hükümetinin Türk firmalarına bakış açısı son derece olumlu. Özellikle enerji projelerine yönelik ciddi teşvikler sağlanıyor. Henüz temel enerji kaynağı olarak kurulu bir doğalgaz hattı yok. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu alanda geliştirilecek projeler Türk firmaları için fırsat olacak.



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