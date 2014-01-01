10 yılda 330 bin müşterinin memnuniyeti ölçüldü

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma kuruluşu KA Araştırma tarafından 81 ilde tüketiciler ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak ve özel ekonometrik analiz modeliyle belirlenen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nde (TMME) 2014 yılında başarılı olmuş kurumlar İstanbul’da, gerçekleştirilen ödül töreniyle onurlandırıldı.

TMME Ödül Töreni’nde konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, 10 yılda Türkiye’nin 81 ilinde 27 sektörde, 150’den fazla markanın detaylı analizlerini ortaya koymak için 330 bin müşteri görüşmesi yapıldığını belirtti. Ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin dünyada, Amerika dahil 20’yi aşkın ülkede yürütüldüğüne dikkat çeken Hamdi Doğan, müşteri memnuniyetinin, entelektüel sermayenin dolayısıyla pazar değerinin en önemli parametrelerden biri olduğunu ifade etti.

İş dünyasının önemli isimlerini biraraya getiren TMME Ödül Töreni’nde ölçüme başlanan 2005 yılından itibaren müşterileri nezdinde en yüksek puanı alarak birinciliği elinde bulunduran ve sektörlerinde müşteri memnuniyetini aralıksız olarak sürdürülebilir kılan Opet, Turkcell ve Türk Hava Yolları, TMME Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Sektörlerinde müşterileri nezdinde en yüksek puanı alarak birinci olan ve 2014 yılından geriye dönük olarak bu liderliğini en az 3 yıl üst üste devamlı kılan kuruluşlar olan Samsung, Aygaz, Volkswagen, Algida, Pınar ve Dominos Pizza ise TMME Sürdürülen Başarı Ödülü sahibi oldu. 2014 yılında sektörlerinde birinci olan firmalara da TMME 2014 Yılı Sektör Birincisi Ödülü verildi.