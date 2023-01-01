100. TEB KOBİ Akademi Kocaeli’de düzenlendi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ‘Danışman Banka’ anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği TEB KOBİ Akademi etkinlikleri kapsamında Kocaeli’de KOBİ’lerle biraraya geldi.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ile TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz’un evsahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TEB KOBİ Akademi’de yaptığı konuşmada TEB'in başarılı ve güçlü bir banka olduğunu, bankanın KOBİ'lere finansman desteğinin yanısıra kurumsallaşma ve markalaşmaları için de çaba gösterdiğini ifade etti. Işık, Türkiye'de 2 temel yanlış anlayış bulunduğunu dile getirerek, "Birincisi, 'parayı veren düdüğü çalar', ikincisi, 'benim aklım bana yeter' anlayışı. Geldiğimiz dünyada iki anlayışa da yer yok. Bu iki anlayış yeterli değil” diye konuştu. Işık, KOBİ'lerin yenilikçi anlayışla yoluna devam etmesini önemsediklerini, bunun inovatif yaklaşımı, KOBİ'lerin her aşamada üretim anlayışının bir parçası yapmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar KOBİ Akademi ile birçok ile gittik, ülke genelinde 25 binden fazla KOBİ ile biraraya geldik. Fakat Kocaeli’nin bankamız açısından ayrı bir yeri, ayrı bir önemi var. Kocaeli, bankamızın temellerinin atıldığı ilimiz. Evet, bankamız 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası adıyla burada kuruldu ve 1982’den itibaren de Türk Ekonomi Bankası adıyla faaliyetlerini sürdürdü” dedi.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ise TEB’in çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof.Dr. Tamer Müftüoglu’nun ‘Global Rekabet ve KOBİ’ler’, Mehmet Sanlı’nın ‘Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak’ başlıklı sunumlar yaptığı TEB KOBİ Akademi’nin öğleden sonraki bölümünde ise KOBİ’lere yönelik dört özel atölye çalışması gerçekleştirildi.