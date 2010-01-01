104 üniversiteden 10 bin öğrenci geleceği yazıyor

Turkcell “Geleceği Yazanlar Üniversite Eğitimleri”nin 2 yıllık maratonu sona erdi. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de toplam 104 üniversiteyi ziyaret eden Turkcell Geleceği Yazanlar ekibi, 125 bin kilometre yol katederek 10 bin öğrenciye eğitim verdi.

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar programcılığı gibi pek çok farklı bölümden öğrenciler eğitimlerle uygulama geliştirme dünyasına adım attı. Toplam 1000 saat yüz yüze eğitim verilen buluşmalar, öğrencilerin yanısıra akademisyenlere de kapılarını açtı.

Yazılım dünyasına dair güncel teknolojik bilgilerin yeraldığı eğitimlerde katılımcılara mobil uygulama geliştirme platformlarına dair uygulama geliştirme eğitimi verildi. Eğitimlerin sonunda öğrenciler “Geleceği Yazanlar”a üye olup sınavları tamamlayarak başarı belgelerini aldı.