12. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD),

Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasının sağlanması ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği 12. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. KOBİ'lerden büyük ölçekli firmalara kadar 23 ilden 170 başvuruyla rekora ulaşan, 36 finalistin yarıştığı 12. Teknoloji Ödülleri töreni, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. A. Arif Ergin'in katılımı ile gerçekleşti.



Teknoloji Ödülleri kapsamında ödül alanlar;



Büyük ödül: Ford Otomotiv Sanayi

Büyük ölçekli firma ürün kategorisinde jüri özel ödülü: Heksagon Mühendislik ve Karsan

Büyük ölçekli firma ürün kategorisi: İLKO Ar-ge Merkezi

Büyük ölçekli firma süreç kategorisi: Aselsan

Orta ölçekli firma ürün kategorisi: VSY Biyoteknoloji ve İlaç San.

Orta ölçekli firma süreç kategorisi: İnfoline Bilgi Teknolojileri

Küçük ölçekli firma ürün kategorisi: Vaksis Ar-ge

Mikro ölçekli firma ürün kategorisi: Nanobiomed Eğitim-Bilişim

Mikro ölçekli firma süreç kategorisi: SBS Bilimsel Çözümler.