16. Altın Pusula sahiplerini buldu
İletişim sektöründe 45. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu.
16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde 41 proje ödül aldı.
Büyük Ödül: MİNİK PARMAKLAR GELECEĞİ PROGRAMLIYOR, QNB FİNANSBANK, MICROSOFT TÜRKİYE, HABİTAT DERNEĞİ / EFFECT BURSON MARSTELLER.
UNDP Özel Ödülü: TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ, MICROSOFT TÜRKİYE / EFFECT BURSON MARSTELLER.
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü: OYA ECZACIBAŞI - İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI.
Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü: PARAMI YÖNETEBİLİYORUM VİSA TÜRKİYE.
TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü: BOYNER GRUP'TA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN TESİSİ BOYNER GRUP.