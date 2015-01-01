2015 yılında patent başvuruları arttı

Destek Patent’ten yapılan açıklamaya göre; 2015 yılında bir önceki yıla göre patent ve faydalı model başvurularında artış yaşandı:

“2014’te, 15 bin 943 olan toplam patent ve faydalı model başvurusu, 2015’te 17 bin 541’e yükseldi. 2014’te 111 bin 544 olan toplam marka başvurusu, 2015’te, 110 bin 679’da kaldı. Bir önceki yıl 42 bin 844 olan tasarım başvuruları ise 2015’te 40 bin 206 olarak gerçekleşti.”

Ar-Ge harcamaları artırıldığında patent başvurularının da doğru orantıyla artış gösterdiğini belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Patent portföyünde gerçekleşen sadece yüzde 1’lik bir artış, yüzde 0.11’lik bir ekonomik büyümeye karşılık geliyor. Bundan dolayı alınan her patent, firmalara kazandırdığı gibi ülke ekonomisinin de gelişimine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Hükümet’in 2016 Eylem Planı’nda açıkladığı yeni Patent Kanunu’nun patent başvuru rakamlarına olumlu yansıyacağını savunan Yamankaradeniz, “Patent Kanunu hızlı düşünüp, hızlı hareket etmemiz gereken konuların başında gelmekte. 21. yüzyıl Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanan yeni Patent Kanunu, Türkiye’de marka, patent, endüstriyel tasarım ve tescil süreçlerinin iyileştirilmesini kapsıyor” diye konuştu.