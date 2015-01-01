2015’te en çok ne aradık?

Türkiye’nin en büyük online firma rehberi YellowPages.com.tr üzerinde 840 binden fazla firma bulunduran Yellow Pages, 2015 yılı boyunca kullanıcıların en çok neleri aradığını açıkladı.

Yellow Pages’in verilerine göre 2015’te en çok restoranları aradık. Arama yapan her 2 kişiden 1’i bunun için akıllı telefon ve tabletlerini kullandı. En çok aramayı 25-34 yaş arası kullanıcılar yaptı. Restoran aramalarında en çok ilgi ise Türk mutfağına gösterildi. Restoranları sırasıyla giyim ve giyim aksesuarları, bakanlık ve devlet daireleri, cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları, otobüs firmaları, dernekler, mobilya, kargo ve kurye hizmetleri, beyaz eşya mağazaları ve eczaneler takip etti.

Yıllık bazda bakıldığında belirli dönemlerde aramalarda farklılıklar görülüyor. Örneğin; 2015 yılı içinde gerçekleşen iki seçim döneminde en çok aranan kurumlar sıralaması da değişti. Seçimlerin yapıldığı Haziran ve Kasım aylarında en çok arananlarda bakanlık ve devlet daireleri restoranları yakalayan bir sıçrama gösterdi. Bir diğer örnek de indirim dönemleri. Yıl sonunda yoğunlaşan indirim döneminde giyim ve giyim aksesuarlarındaki arama oranları da oldukça arttı.

Yurt içi aramaları açık arayla önde Yellow Pages’in 2015 arama verilerine göre aramaların yüzde 97’si yurtiçinden, yüzde 3’ü ise yurtdışından gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa gibi büyük illerin dışında en çok arama yapan şehirler arasında Diyarbakır, Mersin ve Konya yeraldı. 2015 yılındaki en önemli gelişmelerden biri de arama yapılan cihazlar konusunda oldu. Bir önceki yıl mobil cihazlardan yapılan aramalar yüzde 41’ken 2015’te bu oran yüzde 52 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük dijital firma rehberi olan Yellow Pages’ta arama yapan her 2 kişiden 1’i bu aramayı akıllı telefon ya da tabletlerinden gerçekleştirdi. Cinsiyet açısından bakıldığında, aramaların yüzde 59’u erkekler, yüzde 41’i ise kadınlar tarafından gerçekleşiyor.