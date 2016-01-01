2016’da 1 milyon 341 bin 453 konut satıldı

GYODER Gösterge 2016 4. Çeyrek Raporu’na göre 2016 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 341 bin 453 adet konut satışı gerçekleşti.

2015 yılının tamamında 438 bin 167 kişi tarafından 46.8 milyar TL’lik kredi kullanılmışken 2016 yılının ilk 9 ayında 324 bin 113 kişinin, 37.7 milyar TL kredi kullandığı, 2016 yılının toplamında ise yaklaşık 450 bin kişinin 52 milyar TL civarında kredi kullanacağı tahmin ediliyor. Böylece 2015 yılı sonunda 131.5 milyar TL olan konut kredisi stokunun 2016 yılı sonunda yüzde 15.9 artış ile 152.4 milyar TL ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 20 düşüşle 18 bin 199 adede gerilediği ve bu oranın toplam satışlar içindeki payının yüzde 1.3 olarak gerçekleştiği bilgisi yer alıyor. Raporda, 2016 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam AVM sayısının 387’ye ulaştığı, en fazla alışveriş merkezine sahip illerin sırasıyla İstanbul (123), Ankara (35), İzmir (21) olduğu bilgisi yer alıyor.