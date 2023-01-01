2023 yılında, 10 milyar dolar ihracat

İMDER, 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi gerçekleştirilen "Ulusaldan Küresele İş Makineleri Sektörü" panelinde konuşan Türkiye İş Makinaları

Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar, “İnşaat makineleri alanında 1.2 milyar dolar civarındaki ihracatımızın, 2023 yılında 10 milyar doların üzerine çıkarılması hedefine inancımız tam” dedi.

İş makineleri sektöründe ihracatın artması için çalıştıklarını aktaran Öztoygar, uygun yatırım ortamı ve avantajları ışığında iş ve inşaat makineleri alanında doğrudan yabancı yatırımları ve ortaklıkları önemsediklerini dile getirdi.