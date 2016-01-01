212 bin lira ödüllü endüstriyel tasarım yarışmasında ödüller sahibini buldu

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (TET) ortaklığında, Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) desteğiyle gerçekleştirilen ‘İMMİB 2016 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Törene; İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TET Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Aksoy ile çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada, Metalden Mamul Açık Büfe ve Masaüstü Servis Ekipmanları ile Döküm Mutfak Eşyaları Tasarımı Kategorisi, Plastikten Mamul Düzenleyici Ürünler Kategorisi, Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi, Konsept 2016: Evcil Hayvan Ürünleri Kategorisi’nde 340 proje yarıştı. Dereceye giren yarışmacılar toplamda 212 bin TL para ödülünün yanısıra yurtdışı eğitim bursu, fuarlara katılım, uluslararası yarışmalara katılım ve tasarım tescil ödüllerine de hak kazandı. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nda 12 yılda 3 bin 750’den fazla proje başvurusunu değerlendirdiklerini söyledi. Toplam 350’den fazla eseri ödüllendirdiklerini aktaran Mertöz, toplam 30 tasarımcının yurtdışı eğitim bursundan faydalandığını belirtti.