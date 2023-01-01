257 bin avro bütçeli AB projesi başlıyor

İzmir Üniversitesi, Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZTAM) desteği ile İzmir Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye, İspanya ve İtalya’nın ortaklığı ile yürütülecek

“Türkiye Yüksek Öğretim Kalite Güvence ve İstihdam Sistemi (Turkish Higher Education Quality Assurance and PLacement for University System: THEQA+)” Projesi yükseköğretimde eğitim kalitesini artıracak. İş dünyası, mezunlar ve üniversiteler arasında köprü kuracak bir bilgi sistemi geliştirilecek. 257 bin Avro bütçeli projeyi anlatan İZTAM Müdürü Prof.Dr. Aydın Öztürk, üniversitelerde eğitimin kalitesini artıracak ve Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan mezunların iş bulmalarına yardımcı olacak bir sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.