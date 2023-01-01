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3M Bilimi, zor koşullarda güvenli çalışma ortamı sunuyor

3M, bu yılın Mart ayı itibariyle teknolojilerini günlük hayatın içine nasıl taşıdığını “3M Bilimi. Hayatın her anında.”™ söylemiyle iş ortakları ve müşterilerine aktarmaya başladı.

3M, kendi bünyesinde barındırdığı teknolojileri-bilim insanları sayesinde günlük hayatı, dünyayı nasıl olumlu yönde etkilediğini ve bu yönde geliştirdiği “3M Bilimi. Hayatın her anında.”™ çatısı altındaki yeni kurumsal marka kimliğini, 3M Müşteri İnovasyon Merkezi’nde düzenlediği bir lansman toplantısında paylaştı. 3M Satış ve Pazarlama Operasyonları Direktörü Burcu Keskiner bu dönüşümü şöyle özetledi: “Hayatı daha iyi hale getirmek için yarattığımız her şeyin merkezinde bilim yatıyor. Bu değişim sayesinde mevcut ve yeni müşterilerimizi 3M biliminin yaşamlarında ne kadar büyük bir yer kapladığını göstererek şaşırtıyoruz.”

 

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