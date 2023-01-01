3M Türkiye’den Darüşşafaka Robot Kulübü’ne destek

3M Türkiye’nin destek verdiği Darüşşafaka Robot Takımı, First Robotics Off-Season yarışmasında 28 takımla yarıştı ve yarışmanın en itibarlı ödülü olan Chairman’s Award’ı kazandı.

Darüşşafaka mezunu Fikret Yüksel’in kurduğu Fikret Yüksel Foundation’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile düzenlediği First Robotics Off-Season yarışmasında, 6 hafta süresince farklı liselerden 28 takım, basket atmak, top fırlatmak gibi eylemleri yapabilen bir robot üretmek için çalıştı. Ürünlerini “Bilim insan yaşamı için kullanılmadığı sürece sadece bilim olarak kalır” yaklaşımıyla geliştiren 3M, geleceğin bilim insanları olarak gördüğü Darüşşafaka ekibine ürünleri ve bilgi birikimi ile destek verdi. Yarışmaya katılan öğrenciler, projelerinin gelişme sürecinde ihtiyaçları olan bazı ürünleri 3M’den temin etmenin yanısıra 3M’de görev yapan ve projeye gönüllü olarak katılan Uygulama ve Geliştirme Mühendisi Erkut Oyus’tan da mentorluk desteği aldı.