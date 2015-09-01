3M Türkiye’nin yöneticileri globalde üst düzey roller üstleniyor

3M’in küresel yönetim kadrolarında görev yapan Türk yönetici sayısı 30’a yaklaştı.

2011 yılından bu yana 3M Türkiye’de çeşitli görevler üstlenen ve son bir yıldır 3M Türkiye Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini yürüten Tamer Güneş, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3M Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Center of Expertise (COE) içinde yeralan 3M’in İsviçre’deki Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Tedarik Zinciri Direktörü oldu. Güneş’in ardından 3M Türkiye Tedarik Zinciri Direktörlüğü’ne ise Ilona Sroka getirildi.