4.5G teknolojisine geçen kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı

Her yıl Mayıs ayında yapılan ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) kuruluş yıldönümü de olan “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” kutlamaları, bu yıl TÜTED (Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği) evsahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin bu yılki ana teması ise “Sosyal Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği” oldu.

TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bütün sektörleri geometrik bir hızda değiştirdiğini vurgulayarak bu değişimin getireceği yenilikleri aktardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’de mobil penetrasyon oranının yüzde 33’lerden yüzde 95.5’e çıktığını söyledi. 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye’de elektronik haberleşme sektörünün büyüklüğünün bir önceki yıla göre yüzde 17.6 artarak 39.5 milyar TL’ye ulaştığını ve toplam yatırım miktarının özellikle 4.5G etkisiyle 17.3 milyar TL olduğunu kaydeden Sayan, 4.5G teknolojisine geçen kullanıcı sayısının ise 10 milyonu aştığını açıkladı.

Açılış konuşmalarının ardından BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ar-Ge ve Girişimciliğin Sosyal Etkisi" konulu panelde ise Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom Regülasyon Genel Müdür Yarımcısı Dr. Ramazan Demir, UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Süel sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.