47.5 milyon yolcuya e-Dönüşüm® ile hizmet verilecek

Yılda 47.5 milyon yolcuya hizmet veren Türkiye’nin en büyük ulaşım şirketlerinden IDO, FIT Solutions ile başladığı işbirliğinde zamandan ve giderlerden tasarruf ediyor.

FIT Solutions’dan e-Fatura, e-Defter ve e-Bilet hizmetleri alan IDO, 120 bin sayfa defter kaydı ve 1000 adet fatura basımını e-Dönüşüm® ile dijitalleştirdi. IDO böylece günde yaklaşık 1.5 saat zamandan, noter tasdiki ve defter ciltlenmesi gibi maliyetlerden de yıllık 30 bin TL kadar tasarruf sağlıyor.

IDO Kıdemli Genel Muhasebe Uzmanı Burak Ülgen, e-fatura ve e-defter ile işgücü, zaman ve kağıt tasarrufu sağlandığını belirtti. IDO Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Yöneticisi Mehmet Akif Erek projeyle sektörde bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarını aktararak, “E-bilet projesi ile öncelikli olarak hedefimiz, yolcularımızın kağıt bilet alma zorunluluğundan kurtarılması. İkinci büyük fayda ise arşivleme tarafında ikinci nüshaların basılması ve saklanması ihtiyacının ortadan kalkması ile sağlanmış olacak” dedi.