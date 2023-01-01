49 ülkenin başkonsolosu İTO'da toplandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 49 ülkenin İstanbul Başkonsolosu ve üst düzey temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

'Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye' başlıklı toplantıda konuşan Çağlar, “Türkiye'den çok uzaklarda, bu ülkeyi hiç tanımadan yazılan ve doğruyu yansıtmayan haberlerin ülke gerçeklerinden ne denli uzak olduğunu en iyi bilen sizlersiniz. Hem İstanbul'un büyük potansiyelinin, hem de yaşadığımız süreçten daha da güçlenerek çıkacak güç ve iradeye sahip olduğumuzun en iyi şahitleri sizlersiniz. Dünyaya sadece gerçeklerin anlatılması için, bu şehir ve ülkede yaşayan siz yabancı misyon şefi dostlarımıza da önemli bir vicdani sorumluluk düşüyor. Bu vicdani sorumluluk, evrensel demokrasi ilkelerinin de doğal bir sonucudur” diye konuştu.