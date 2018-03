5. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı İstanbul’da başladı

Kadir Has Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center For Energy and Value Issues işbirliğiyle T.C. Merkez Bankası, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Borsa İstanbul, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi sponsorluğunda düzenlenen ‘5. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı’nda enerji konusu tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Açılışta söz alan CEVI Başkanı ve Amsterdam Üniversitesi (VU) Öğretim Üyesi Prof.Dr. Andre Dorsman, “Türkiye’de enerji piyasasının kurulması ile Türkiye elektrik şebekelerinin komşu ülke elektrik şebekeleriyle bağlantılı hale gelmesi ihtimali ortaya çıkıyor, bu da fiyatların yakınsaması ve fiyat oynaklığının azalması sonucunu getirecektir” dedi.