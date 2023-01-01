500 Startups15 milyon dolar topladı

500 Startups, ‘500 İstanbul’ ismiyle kurduğu 15 milyon dolar hedefli fonunu toplamaya başladığını İstanbul’da internet ekosisteminin, özel sektörün ve devlet kurumlarının katılımıyla düzenlenen özel bir kokteyl ile duyurdu.

Yeni fon ile önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye’de 100’den fazla girişimciye yatırım yapılması planlanırken, 500 Startups daha şimdiden içlerinde Udemy, Socialwire, Parlakbirgelecek, Connected2.me, Boostable, Adphorus, Mobile Action, Limk ve Koding’in yeraldığı dokuz Türk girişimine yatırım yapmış durumda.

500 Startups Girişim Ortağı Erhan Erdoğan, “Türkiye’de erken aşamadaki şirketlere yatırım yapan yerel bir fon oluşturmak için en doğru zaman. Türkiye’deki girişimcileri ve yatırımcıları, Silikon Vadisi ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gibi 500’ün halihazırda ekiplerinin ve topluluklarının bulunduğu yerlerdeki global teknoloji ekosistemleri ile biraraya getireceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz. 500 İstanbul faaliyete başladı ve geleceği birlikte inşa etmek için güçlerimizi birleştirmeye hazırız” diye konuştu. 500 İstanbul Fon Danışmanı Erbil Karaman, genç, teknolojiye meraklı ve girişimci insanlardan oluşan Türkiye’de ileride 1 milyar doların üzerinde değere sahip olacak birçok yeni şirketin kurulmasına yardımcı olmayı umut ettiklerini söyledi.