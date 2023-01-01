5G teknolojisinde Türk bilim insanlarının başarısı

Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu Tolga Dinç ve Samet Zihir, 5G ve ötesindeki kablosuz iletişim teknolojileri alanında çığır açacak buluşlara imza attı.

Geliştirilen devreler, günümüzdeki en yüksek mobil iletişim standardı 4G/LTE’nin bir sonraki adımı olan 5G teknolojisinin çalışma frekansı olacağı tahmin edilen 60GHz’de çalışıyor. Bu yüksek frekans 5G standardı ile HD kalitesindeki videoları bir saniye içinde cep telefonuna indirilebilecek. Samet Zihir bu alanda ulaşılabilecek en fonksiyonellikte/yoğunlukta ve en yüksek güce sahip devreyi tasarladı. Bu çalışma ile silikon teknolojisiyle tasarlanabilecek sistem büyüklüğünün ve kompleksitesinin ulaşabileceği boyutlar tüm dünyaya gösterilmiş oldu. Tolga Dinç ise dünyanın aynı frekansta aynı anda veri alıp gönderebilen ilk çipini tasarladı. Tolga Dinç: “2020 yılına kadar 5G teknolojisinde kablosuz teknoloji kapasitesi ihtiyacı 1000 katına çıkacak” dedi. Samet Zihir ise “Projemiz 3-4 yıl içerisinde milyonlarca insanın cebinde ve evinde kullanacağı teknolojilere katkı sağlayacak” bilgisini verdi.